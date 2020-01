Las reglas en Australia son las reglas para todo el mundo. Nadie puede cruzar una puerta sin la correspondiente acreditación. Esa es la instrucción que tienen los miembros de seguridad que vigilan todas las puertas del recinto del Melbourne Park.

Rafael Nadal regresaba este miércoles de su entrenamiento previo al partido de cuartos con Dominic Thiem y olvidó su pase. Al número uno no le permitían acceder a las dependencias de los jugadores hasta que llegó un supervisor para poner orden y permitirle la entrada.

Esta situación no es nueva en el Abierto. Y es que la pasada edición la vivió también Roger Federer en sus propias carnes. Curiosamente, entre Nadal y Federer acumulan 39 ‘Grand Slam’, los que más en la historia del tenis masculino.

Even @RafaelNadal needs his accreditation…

… (and his photo was on the wall behind him!) 😂 #AusOpen pic.twitter.com/AUizfZpKEq

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 29, 2020