El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Almirante Craig Faller, aseveró que las democracias del mundo están trabajando para conseguir lo que Venezuela se “merece”: “libertad y prosperidad”.

Durante una comparecencia ante el Senado estadounidense resaltó la labor de los paises que quieren ayudar a Venezuela, mientras que Cuba, China y Rusia apoyan al régimen de Nicolás Maduro.

“He venido a describir los desafíos (en América Latina y el Caribe) como un círculo vicioso de amenazas a la seguridad y la estabilidad de esta región y los EEUU”, sentenció.

#SOUTHCOM‘s Adm. Craig Faller #SASC Testimony: “While #Russia, #Cuba, & #China prop up this illegitimate Maduro dictatorship, the democracies of the world look for a way to get the Venezuelan people what they deserve: a free & prosperous #Venezuela.” @deptofdefense pic.twitter.com/j2WgpL8KDB

