Califique nuestro contenido

Aída Victoria Manzaneda Merlano, la hija de la excongresista colombiana Aída Merlano, aseveró por medio de videos en su cuenta Instagram que su madre salió huyendo de la “injusticia” de un Estado que no respetó sus garantías.

“La gente que espera que yo haga un pronunciamiento sobre Duque o sobre Maduro, no lo voy a hacer, eso lo quiero aclarar, pero si voy a hacer una aclaración. Una cosa es lo que tú pienses y otra cosa es lo que yo haya dicho, yo jamás he dicho que mi mamá esté libre, yo he dicho es que espero que se le dé una condena justa, eso significa que se tengan en cuenta los videos donde evidentemente hay policías implantando pruebas en su sede de campaña, eso es lo que estoy diciendo”, declaró Manzaneda Merlano en un video compartido en Twitter por El Heraldo de Colombia.

La hija de la excongresista agregó que “y que se le respeten sus garantías constitucionales, y es que todo el mundo tiene derecho a eso, todas las personas tienen derecho a eso, entonces porque a ella no se les respeta. Mi mamá no salió huyendo de la justicia colombiana, ella salió huyendo de la injusticia de un Estado que no respetó sus garantías, es lo único, ella no está pidiendo ni quiere que no se le condene, ella lo que pide son garantías y un proceso justo”.

“Hay gente que cree que yo estoy haciendo una apología del delito, bájense de esa nube, porque no, lo único que estoy pidiendo es que se hable de justicia, y pa’ hablar de justicia hay que tener en la mano un Código Penal y una Constitución, no andar escuchando el clamor de gente que no tiene ni idea de leyes”, finalizó.

Cabe acotar que este miércoles un tribunal en el estado Zulia dictó medida de privación judicial preventiva de libertad para Aida Merlano Rebolledo, por el presunto delito de uso de documento falso, sancionado en el artículo 322, del Código Penal; usurpación de identidad, sancionado en el artículo 43, de la Ley Orgánica de Identificación; y asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.