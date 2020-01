Califique nuestro contenido

La cantante y actriz mexicana, Ninel Conde, salió al paso tras las críticas que le hicieron sus seguidores en la red social Instagram, luego de que recientemente publicó un video en el que su rostro lució visiblemente hinchado.

Conde, bautizada por la prensa azteca como “El bombón asesino” ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por su adicción a las cirugías estéticas y en esta ocasión, sus haters creyeron que se trataba de otra modificación corporal y en algunos de los comentarios que siguieron a la publicación de Ninel en IGTV, se leían expresiones como: ““Se te pasó el bótox”, “Increíble el cambio en su cara”, “Qué rara luce”.

Sin embargo, durante una transmisión del programa “Suelta la sopa” de la cadena Telemundo, se difundió un video de la mexicana en el que explicó la situación, puesto que no solo recibió mensajes agrios, sino muchos otros en los que seguidores manifestaban preocupación por su salud reseñaron medios de farándula.

La polémica inició cuando mientras se encontraba en recuperación, a la actriz le fue solicitado que publicara un video para promocionar un programa en el que aparecería, y lo grabó en condiciones deficientes de iluminación.

Al respecto, en el video difundido por Suelta la sopa, “El bombón asesino” explicó: “Estoy bien, no tengo nada, me pidieron un video para avisar que iba a estar en un programa y yo lo grabé en el baño de mi casa, de abajo para arriba con una luz que no es para grabar, porque jamás me imaginé que le iban a estar buscándole el arroz negro a la sopa. Entonces estaba con un tratamiento porque tenía la espalda lastimada desde que fui a esquiar”.

Según relató, para tratar su lesión le fue recetada cortisona, un fármaco que, pese a que es muy efectivo para disminuir la inflamación, produce retención de líquidos. De allí que su cara luciera “extraña” y se generara el aluvión de críticas del que Conde solo fue consciente pasados varios días, pues adujo no tener “mucho tiempo para estar viendo lo que dicen” porque estaba trabajando, reseñaron medios de la farándula.

Asimismo, defendió su derecho a modificar su cara y su cuerpo a su antojo: “Si me hubiera hecho qué, es mi cara. Algún día si yo quiero me voy a hacer porque es mi cuerpo, es mi cara y es lo que a mí se me da la gana. Pero lo triste es cómo lo usan para destruir”, sentenció.