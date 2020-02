Durante dos años, los investigadores federales en Miami han esperado pacientemente a que se entreguen montones de registros bancarios suizos para que puedan presentar un caso monumental de lavado de dinero contra un círculo rico de empresarios venezolanos y ex funcionarios gubernamentales.

Finalmente, esos registros bancarios secretos han llegado, debido a una decisión importante de liberarlos por el tribunal más alto de Suiza.

Se sospecha que las élites empresariales pagan sobornos considerables a los funcionarios del gobierno a cambio de otorgar préstamos en bolívares a la compañía petrolera nacional, Petróleos de Venezuela, SA, y luego recibir reembolsos en dólares, con las ganancias obtenidas mediante el favorable cambio de divisas del gobierno. sistema para aumentar las ganancias. Los pagos multimillonarios fueron luego desviados a cuentas bancarias suizas secretas entre 2012 y 2014, según las autoridades estadounidenses.

«La operación, llevada a cabo gracias a actos de corrupción, habría permitido la malversación de más de $ 4.5 mil millones, lavada principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza», escribió el Tribunal Federal Suizo en una orden de enero rechazando apelaciones que buscaban detener la liberación del registros bancarios

La mayor parte de ese dinero contaminado se transfirió a las cuentas de los banqueros venezolanos Luis e Ignacio Oberto en Compagnie Bancaire Helvetique, y el resto a sus cuentas en EFG Bank AG y otras siete instituciones financieras suizas en el extenso esquema de fraude, dicen las autoridades estadounidenses en un comunicado. correspondencia con sus homólogos suizos. El Miami Herald obtuvo copias de las cartas de «asistencia legal mutua» que resumen las transacciones.

La investigación de $ 4.5 mil millones en lavado de dinero del Departamento de Justicia es la más grande de tres sondas distintas con base en Miami que apuntan a «cleptócratas» venezolanos y sus asociados, lo que resulta en el enjuiciamiento de una docena de acusados ​​en el sur de Florida hasta ahora, incluido un ex tesorero nacional, Alejandro Andrade , quien fue el primero en declararse culpable a fines de 2017. Las investigaciones, que según los fiscales forman un triángulo de corrupción que conecta a Venezuela con Suiza al sur de Florida, dramatizan el presunto robo de sumas estratosféricas de fondos gubernamentales en el país sudamericano rico en petróleo. La corrupción política de alto nivel ha estimulado el colapso económico de Venezuela y el éxodo de millones de sus ciudadanos.

La última investigación de Estados Unidos, dirigida por Investigaciones de Seguridad Nacional, se ha centrado en media docena de «objetivos» sospechosos de transferir fondos malversados ​​del gobierno venezolano a cuentas bancarias, bienes inmuebles y otros activos en Miami y Nueva York, según las autoridades estadounidenses. A la vanguardia están los hermanos Oberto, descendientes de una prominente familia bancaria que reside en el lujoso rascacielos Carillon con vista a Miami Beach. The Herald informó sobre sus papeles principales en el supuesto plan de lavado de dinero en noviembre.

Desde ese informe, el Herald ha aprendido los nombres de otros objetivos: primos venezolanos Alejandro Betancourt y Francisco Convit , que viven respectivamente en España y Venezuela. Convit fue acusado como el principal acusado en un caso separado de lavado de dinero en Venezuela en Miami en 2018, mientras que Betancourt es sospechoso de ser un conspirador en ese mismo caso. No ha sido acusado.

También fue blanco de la última investigación: Rafael Ramírez, ex presidente de la compañía petrolera estatal, PDVSA, que ahora vive en Italia, y el ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, que está bajo custodia en España en espera de extradición a los Estados Unidos. Estados acusados ​​de soborno en un caso de fraude PDVSA no relacionado.

220px-Alejandro_Betancourt.jpg

Alejandro Betancourt DERWICK ASSOCIATES

El banquero suizo en medio del supuesto plan de lavado de dinero: Charles Henry De Beaumont, quien fue empleado de Compagnie Bancaire Helvetique hasta 2012 y luego se convirtió en un administrador de activos independiente que realizaba transacciones con su antiguo banco y otros, de acuerdo con la ley y la ley. fuentes familiarizadas con la investigación de los Estados Unidos. De Beaumont recaudó $ 22 millones en honorarios por su manejo de las transacciones presuntamente ilícitas para los Obertos, Betancourt, Convit y otros, y también usó parte de ese dinero para comprar residencias de lujo en la República Dominicana y en el condominio Continuum de gran altura en Miami Beach

En 2018, el Departamento de Justicia de los EE. UU., Junto con la Oficina del Fiscal de los EE. UU. En Miami, buscó la asistencia legal de Suiza con la investigación bajo un acuerdo de tratado, solicitando registros de cuentas en Compagnie Bancaire Helvetique y otras instituciones financieras suizas como EFG Bank, que por ley administrar el dinero de los clientes ricos en total secreto.

Al solicitar la asistencia de Suiza, el Departamento de Justicia pudo revocar un estatuto de limitaciones de cinco años que podría haber impedido los esfuerzos de los fiscales para presentar cargos de conspiración de lavado de dinero contra los Obertos y los demás. En otras palabras, la solicitud formal de los registros bancarios suizos, crucial para presentar una acusación, les dio tiempo a los fiscales para presentar su caso.

Los hermanos Oberto, junto con los primos Betancourt y Convit, son sospechosos de pagar grandes sobornos a los dos ex funcionarios del gobierno venezolano, lo que permite a los empresarios hacer préstamos en bolívares a la compañía petrolera nacional y recibir pagos en dólares entre 2012 y 2014. Ambos Los pagos de préstamos y sobornos se lavaron a través de cuentas bancarias suizas y estadounidenses, dicen las autoridades estadounidenses.

Pero estas no eran transacciones de préstamos ordinarios con simples pagos de intereses. Los hermanos Oberto y los primos pudieron aumentar sus rendimientos exponencialmente al capitalizar un sistema favorable de cambio de bolívares-dólares que es dominio exclusivo del gobierno y expertos políticos cercanos al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro.

Para los Obertos y sus socios, el rendimiento potencial aumentaría dramáticamente a medida que el bolívar se depreciara en relación con el dólar estadounidense. Inicialmente, el esquema de préstamos duplicaría o triplicaría el valor del monto inicial del préstamo. Pero durante varios meses, con la inflación, el rendimiento podría ser de hasta cinco o diez veces la inversión inicial, según las autoridades estadounidenses.

Para diciembre de 2014, 12 bolívares a una tasa gubernamental artificialmente más baja podrían comprar un dólar estadounidense. Pero en el mercado abierto, la tasa fue de 172 bolívares por dólar. Eso le dio al grupo de los hermanos Oberto la oportunidad de multiplicar su inversión en divisas en una proporción de 14 a 1. Con ese diferencial, $ 1,000 en bolívares en el intercambio del gobierno podrían convertirse en $ 14,000 en bolívares en el mercado abierto.

En una carta de mayo de 2018 a las autoridades suizas, el Departamento de Justicia dijo que el esquema de préstamo «no era más que un mecanismo para malversar las reservas de moneda extranjera de Venezuela y lavar el producto».

Para facilitar el esquema, los funcionarios de PDVSA enviaron los reembolsos de préstamos a través del Banco Espirito Santo a las diversas cuentas suizas de los hermanos Oberto entre 2012 y 2014, según las fuentes y las cartas de asistencia legal mutua entre las autoridades estadounidenses y suizas. (Espirito Santo, el banco más grande de Portugal, colapsó en 2014 en medio de acusaciones de fraude y lavado de dinero).

El principal banquero de los hermanos Oberto fue De Beaumont de CBH, aunque también tenían cuentas en compañías fantasmas de otros bancos suizos como EFG que recibieron fondos venezolanos contaminados, según esas fuentes y cartas.

«Las autoridades de los Estados Unidos han estado investigando a De Beaumont, Luis [Oberto], Ignacio [Oberto] y otros por su participación en una conspiración, de aproximadamente 2012 a 2014, para cometer fraude electrónico y lavar el producto de ese fraude y cambio de moneda extranjera fraudulento esquemas para malversar las reservas de moneda extranjera de Venezuela «, escribió un abogado principal de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia a la Autoridad Central de Suiza el 25 de mayo de 2018. (La solicitud original del Departamento de Justicia de asistencia legal de los suizos se hizo el 13 de marzo , 2018.)

«Durante el curso de esa investigación, las autoridades estadounidenses han descubierto transacciones adicionales que involucran cuentas suizas asociadas con miembros sospechosos adicionales de la organización», escribió el abogado Jason Carter, director asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. «La evidencia adicional ha revelado que los conspiradores de De Beaumont, Luis e Ignacio [Oberto] estaban usando varias cuentas bancarias con sede en Suiza para lavar activos destinados a pagar a funcionarios corruptos venezolanos».

Carter señaló en la carta que los investigadores estadounidenses obtuvieron registros bancarios, documentos financieros y correos electrónicos proporcionados por «varios testigos cooperantes» que muestran que De Beaumont «conspiró a sabiendas con los otros conspiradores para defraudar a CBH y lavar el producto del fraude y el plan de malversación de fondos a través de CBH y por otros medios, incluidos bancos y bienes raíces en Miami, Florida «.

IMG_ENH_Andrade_3_1_LQES3R4N_L433228627.JPG

Alejandro Andrade, ex tesorero nacional venezolano MIAMI HERALD ARCHIVE

Los abogados defensores de los hermanos Oberto, quienes según fuentes familiarizadas con la investigación alguna vez consideraron cooperar con los fiscales federales en Miami, dijeron que «durante años han mantenido constantemente su inocencia ante el gobierno».

«Lo más importante … no han considerado y no están considerando declararse culpables o cooperar con los fiscales», dijeron Ed Shohat y David O. Markus, abogados de defensa criminal de alto perfil en Miami. «Si se les acusa, se declararán inocentes y se demostrará su inocencia en el juicio».

El abogado de Betancourt, Jon Sale, quien es considerado el decano de los abogados de defensa criminal de cuello blanco en el sur de Florida, dijo que su cliente no ha cometido ningún delito. «Señor. Betancourt es un empresario legítimo que no ha violado ninguna ley de los Estados Unidos ni de ningún otro lugar ”, dijo.

Convit no pudo ser contactado para hacer comentarios.

En la revisión de la corte suiza de la solicitud de registros bancarios del Departamento de Justicia, las empresas asociadas con Betancourt (Calandra Business SA e IPC Investments Corp.) y Convit (Banstead Assets SA y Vencon Holdings Investments), junto con Gazprombank Latin American Ventures BV, intentaron bloquear la publicación de los registros bancarios de CBH a las autoridades estadounidenses, pero fue en vano.

Tanto los bancos CBH como EFG no cuestionaron la solicitud del departamento, según fuentes familiarizadas con el asunto.

La oficina legal de CBH en el banco con sede en Ginebra no reconocerá la investigación de los EE. UU. Ni la solicitud del Departamento de Justicia, diciendo que su ex empleado, De Beaumont, renunció en 2012 y continuó trabajando como un «administrador de activos independiente» para «varios bancos . » La oficina legal, sin embargo, no identificó los bancos para los cuales De Beaumont trabajó en esa capacidad.

En una declaración, la oficina dijo: «Para evitar dudas, CBH no realiza ni ha facilitado ni ha facilitado el lavado de dinero ni ninguna otra transacción bancaria ilegal. CBH siempre ha cumplido totalmente con todas las leyes y regulaciones aplicables que rigen sus negocios y siempre ha mantenido rigurosas salvaguardas y controles internos contra el lavado de dinero para identificar y prevenir transacciones ilegales, según lo confirmado y aprobado reiteradamente por auditores externos. … Si el Sr. De Beaumont ha participado en actividades de lavado de dinero como se alega, CBH no tiene conocimiento de esas actividades «.

EFG Bank en Zurich declinó hacer comentarios para esta historia.

La investigación estadounidense se ha centrado en dos cuentas bancarias suizas pertenecientes a Violet Advisors SA y Welka Holdings Limited, compañías fantasmas creadas por los hermanos Oberto para recibir los pagos de préstamos de PDVSA, dicen las autoridades federales en las cartas que buscan registros bancarios de Suiza.

«PDVSA y los hermanos Oberto utilizaron un contrato de préstamo falso para ocultar un esquema de malversación de divisas con pagos de sobornos a funcionarios venezolanos», escribió Carter, el abogado del Departamento de Justicia, en la carta del 25 de mayo de 2018.

Luego enumeró una serie de transferencias sospechosas de fondos de PDVSA a Violet y Welka que, según él, estaban «disfrazadas de reembolso de préstamos». Entre ellos:

▪ En 2012 y 2013, el banco Espirito Santo de PDVSA realizó 20 transferencias electrónicas por un total de $ 2.8 mil millones a las cuentas de los hermanos Oberto en CBH Bank.

▪ En marzo-abril de 2012, el banco de PDVSA realizó cuatro transferencias electrónicas por un total de $ 1 mil millones a una de las cuentas de los hermanos Oberto en EFG Bank.

En una revisión de docenas de correos electrónicos relacionados con el presunto esquema de lavado de dinero, los investigadores de EE. UU. Encontraron un correo electrónico del 11 de mayo de 2012 que daba instrucciones para intercambiar $ 25 millones a euros y transferir ese dinero a «una lista de compañías asociadas con alto rango Funcionarios de PDVSA «, según la carta de Carter a las autoridades suizas en busca de registros bancarios.

Para 2018, los investigadores estadounidenses habían revisado 54 correos electrónicos, que contenían 97 solicitudes de transferencias electrónicas de los hermanos Oberto para sus cuentas Violet y Welka en el Banco CBH. Los investigadores estadounidenses obtuvieron esos correos electrónicos de los conspiradores que cooperaron en el esquema. No están nombrados en la carta.

Por ejemplo, el 24 de abril de 2012, se enviaron alrededor de $ 21 millones de la cuenta Violet de Obertos en CBH a otra cuenta a nombre de IPC Investments Corp. mantenida en el mismo banco, dice la carta de Carter. En total, los investigadores estadounidenses verificaron cuatro transferencias electrónicas por un total de $ 93.4 millones de Violet a IPC Investments, según la carta. IPC Investments pertenece a Betancourt, según fuentes familiarizadas con la investigación.

A partir de enero de 2013, se enviaron dos transferencias electrónicas por un total de $ 30.6 millones desde la cuenta Violet de Obertos a la cuenta Calandra Business en CBH, que, según las fuentes, está controlada por Betancourt.

Durante este mismo período, se enviaron tres transferencias bancarias por un total de $ 32.5 millones desde la cuenta Violet de Obertos en CBH a la cuenta Vencon Holdings Investments en el mismo banco, según la carta de Carter. Convit controla Vencon Holdings, dicen las fuentes. También ese mes, se envió una transferencia bancaria de aproximadamente $ 10.2 millones de la cuenta Violet de Obertos a la cuenta Banstead Assets en CBH. Convit también controla Banstead, dicen las fuentes.

El 21 de marzo de 2013, se envió una transferencia bancaria de aproximadamente $ 34.9 millones de la cuenta Welka de los hermanos Oberto en CBH a otra cuenta suiza en Gazprombank perteneciente a Gazprombank Latin America Ventures BV, que junto con Betancourt y Convit impugnaron sin éxito la liberación de registros bancarios a las autoridades estadounidenses.

Además de estas y otras transacciones, según la carta de Carter, los hermanos Oberto «iniciaron una serie de transferencias a numerosas personas y entidades offshore», incluida una transferencia de $ 367 millones de su cuenta Violet en CBH a Bagnet Capital Ltd. De acuerdo con la carta de Carter , los hermanos «habían declarado previamente que eran los beneficiarios finales» de Bagnet, una de las entidades offshore.

chavez.jpg

El fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a la izquierda, se sienta con el presidente de Cuba, Fidel Castro, durante un evento de 2006 en Córdoba, Argentina. Roberto Candia AP

Por último, las cuentas personales de los hermanos en CBH recibieron varias transferencias por un total de más de $ 38 millones, dice la carta.

«De Beaumont, Luis [Oberto] e Ignacio [Oberto] provocaron la transferencia de miles de millones de dólares a través de cuentas bancarias y corresponsales en los Estados Unidos», dice la carta. «Además, las transferencias se ejecutaron en exceso de $ 6 millones a las cuentas personales de los Obertos en los Estados Unidos». Los nombres de esos bancos no están listados.

La investigación de lavado de dinero de los EE. UU. Ha provocado acusaciones políticas en Venezuela, lo que lleva a reclamos del gobierno de Maduro de que Betancourt, entre los objetivos estadounidenses, ha estado respaldando al principal opositor político del presidente, Juan Guaidó. Guaidó recientemente realizó una campaña en varios países para apuntalar su estatus y fue un invitado en el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump a principios de febrero. (El gobierno de los Estados Unidos ha reconocido formalmente a Guaidó como presidente de Venezuela, mientras denuncia a Maduro).

Más tarde, en febrero, el ministro venezolano de Información, Jorge Rodríguez, acusó a Betancourt de financiar al líder opositor Leopoldo López y Guaidó con fondos mal obtenidos. López es el mentor político de Guaidó.

Betancourt es «el principal asesor petrolero y financiero de Leopoldo López», dijo Rodríguez en la televisión nacional en febrero.

Aunque no proporcionó ninguna evidencia para el reclamo, el ministro prometió que proporcionaría pruebas del vínculo entre Betancourt y López, y del vínculo entre Betancourt y Guaidó. Guaidó es reconocido como el presidente legítimo de Venezuela por los Estados Unidos y casi otras 60 naciones.

El ministro citó artículos de noticias que informaban que el abogado de Trump, Rudy Giuliani, representó a Betancourt en un esfuerzo por persuadir a los funcionarios del Departamento de Justicia de que retrocedieran en su investigación criminal, después de la visita de Giuliani al empresario venezolano en su castillo en España el verano pasado.

Según informes de noticias de Estados Unidos, el padre de Guaidó, Wilmer Guaidó, estuvo presente en la reunión en España, donde Betancourt convenció a Giuliani para que lo ayudara con la administración Trump. Durante su reunión, Betancourt también le dijo a Giuliani que financió los esfuerzos de la oposición para derrocar a Maduro.

Según Rodríguez, hay grabaciones que muestran la relación entre Betancourt y el líder de la oposición venezolana.

«Guaidó», dijo el ministro, «saldrán videos de tu padre hablando contigo, de Betancourt hablando contigo y de ti diciendo cosas maravillosas sobre Betancourt».

Luis Oberto Jr. es fotografiado con su esposa, Maria Graciela Oberto, en el Winter Wonderland Ball en el Jardín Botánico de Nueva York, diciembre de 2011. PATRICK MCMULLAN

