El lanzador dominicano Luis Severino se perderá toda la campaña 2020 por una lesión de codo que requerirá la cirugía de Tommy John.

Brian Cashman, gerente general de Nueva York, confirmó el martes que el derecho de 26 años sufrió una ruptura parcial en el ligamento cubital colateral.

Los Yankees anunciaron posteriormente que Severino será operado por el Dr. David Altchek el jueves en Nueva York.

