Los satélites de observación de la agencia espacial de Estados Unidos, la NASA, y la Agencia Espacial Europea (ESA) han detectado disminuciones significativas en la polución del dióxido de nitrógeno en China, al menos en parte, debido a la desaceleración económica provocada por la epidemia de coronavirus.

De acuerdo con los mapas divulgados por la agencia norteamericana, las concentraciones de un gas nocivo como el dióxido de nitrógeno emitido por vehículos automotores, plantas de energía e instalaciones industriales, han descendido de forma notoria.4

Pollution monitoring satellites have detected significant decreases in nitrogen dioxide over China. There is evidence that the change is at least partly related to the economic slowdown following the outbreak of coronavirus. Learn more from @NASAEarth: https://t.co/2N9GB8hfnB

— NASA (@NASA) March 1, 2020