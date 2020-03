Actor italiano permanece en cuarentena junto al cadáver de su hermana

El actor italiano Luca Franzese se quedó atrapado en su casa con el cadáver de su hermana, quien falleció presuntamente por coronavirus.

Franzese denunció su situación en redes sociales y pidió ayuda al gobierno italiano para los servicios funerarios de su hermana.

“Estoy esperando la respuesta de las instituciones desde ayer por la tarde y todavía no he obtenido ninguna respuesta. Este video es muy fuerte, les pido que no se lo muestren ni a los niños ni a los ancianos. Yo estoy destruido, con todo el dolor del mundo y tengo que afrontar esta situación con mi hermana muerta en la cama y sin saber qué hacer”, dijo el actor en un video.

El gobierno italiano decidió cerrar todos los negocios excepto los de primera necesidad, como farmacias y supermercados. El protocolo establecido prohíbe que las personas se acerquen a un cadáver ante el riesgo de contagio. Sin embargo, Franzese no ha recibido ayuda de las autoridades.

🇮🇹 El actor italiano Luca Franzese, pide ayuda de las autoridades al mantenerse en cuarentena en una habitación con el cadáver de su hermana quien falleció al ser contagiada por coronavirus. #TVV #TVVNoticias pic.twitter.com/ojTbe6Tbli — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 12, 2020

“Ella no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado. Me puse en contacto, pero nadie ha sabido darme una respuesta. Estoy esperando la respuesta del 118. Anoche me negaron la prueba, dijeron que deben saber primero si mi hermana lo tenía y luego quizás me la hagan a mí. Me subí a un carro hoy y podría haber propagado el virus por todas partes si lo tuviera, porque para mantener con vida a mi hermana le di respiración boca a boca y a nadie le importó”, agregó.

Loading...

“Ninguna institución me llama. Al primero que no le importó fue al médico que atendió a mi hermana, no ha venido a casa ni verificó que ella tenía un tipo de epilepsia. Era una persona de riesgo, y le importó un bledo. Estamos arruinados por Italia, nos han abandonado. Vamos a darnos fuerzas, por favor, difunda este video por todas partes. Hagámoslo viral”, pidió Franzese.

En Italia hay hasta ahora 827 fallecidos y más de 12.000 contagios. Por esto la autoridades decidieron aprobar el “bloqueo total” del país, con el cierre de todos los negocios por algunas semanas. Sin embargo, se permitirá el envío de comida a domicilio y se garantizará servicios como el transporte público.