Coronavirus se eleva a 50 la cifra de casos confirmados en Florida

Telemundo- Se registraron cuatro nuevos casos en el condado Broward, que lleva el total a 11, y un segundo caso en Miami-Dade. También se reportaron los primeros dos casos en el condado de Palm Beach, según cifras divulgadas por el Departamento de Florida Health.

DOH has announced one additional positive case of COVID-19, bringing the total confirmed new cases for March 12th to 17 individuals who tested positive for #COVID19. All individuals are being appropriately cared for & isolated. Visit https://t.co/e1S8bGG26U for more information. — Florida Dept. Health (@HealthyFla) March 13, 2020

NUEVOS CASOS:

Un hombre de 42 años en el condado de Miami-Dade dio positivo por COVID-19. Este individuo está aislado y continuará así hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Este es un caso relacionado con viajes y está asociado con un crucero por el río Nilo en Egipto.

Un hombre de 73 años en el condado de Palm Beach dio positivo por COVID-19. Este individuo está aislado y continuará aislado hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Este es un caso relacionado con viajes. El individuo estuvo expuesto a la cercanía de viajeros internacionales.

Un hombre de 74 años en el condado de Palm Beach dio positivo por COVID-19. Este individuo está aislado y continuará aislado hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Este es un caso relacionado con los viajes y está asociado con los viajes a Europa.

Un hombre de 50 años residente en Nueva York que actualmente se encuentra en el Condado de Sarasota ha dado positivo por COVID-19. Este individuo está aislado y continuará aislado hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Actualmente no está claro si este fue un caso relacionado con los viajes. La investigación epidemiológica está en curso.

Un hombre de 70 años de edad, residente de Massachusetts, en el condado de Sarasota ha dado positivo por COVID-19. Este individuo está aislado y continuará aislado hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Actualmente no está claro si este fue un caso relacionado con los viajes. La investigación epidemiológica está en curso.

Una mujer de 24 años en el condado de Alachua ha dado positivo por COVID-19. Este individuo está aislado y continuará aislado hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Este es un caso relacionado con los viajes y está asociado con los viajes a Europa.

Un hombre de 70 años en el condado de Volusia ha dado positivo por COVID-19. Este individuo está aislado y continuará aislado hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Este es un caso relacionado con viajes y está asociado con un crucero por el río Nilo en Egipto.

Un hombre de 83 años en el condado de Duval ha dado positivo por COVID-19. Este individuo está aislado y continuará aislado hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Actualmente no está claro si este fue un caso relacionado con los viajes. La investigación epidemiológica está en curso.

Un hombre de 57 años en el condado de Clay dio positivo por COVID-19. Este individuo está aislado y continuará aislado hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Actualmente no está claro si este fue un caso relacionado con los viajes. La investigación epidemiológica está en curso.

Una mujer de 28 años en el condado de Broward dio positivo por COVID-19. Está aislada y continuará aislada hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Actualmente no está claro si este fue un caso relacionado con los viajes. La investigación epidemiológica está en curso.

Una mujer de 25 años en el condado de Broward dio positivo por COVID-19. Está aislada y continuará aislada hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Este es un caso relacionado con viajes.

Una mujer residente de Texas, de 20 años, en el condado de Broward, dio positivo por COVID-19. Está aislada y continuará aislada hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Este es un caso relacionado con los viajes y está asociado con los viajes a Europa.

Una mujer de 68 años en el condado de Broward dio positivo por COVID-19. Está aislada y continuará aislada hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Este caso está asociado con Port Everglades.

Un hombre de 36 años en el condado de Broward dio positivo por COVID-19. Este individuo está aislado y continuará aislado hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Este es un caso relacionado con los viajes.

Una mujer residente del condado de Hillsborough de 49 años ha dado positivo por COVID-19. Esta aislada hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Este es un caso relacionado con los viajes y está asociado con los viajes a Europa.

Un hombre de 77 años en el condado de Lee dio positivo por COVID-19. Este individuo está aislado y continuará aislado hasta que los funcionarios de salud pública lo autoricen. Actualmente no está claro si este fue un caso relacionado con los viajes. La investigación epidemiológica está en curso.

Escuelas del sur de Florida en alerta

El superintendente escolar de Miami-Dade en rueda de prensa dijo que aunque mantendrán abiertas las escuelas y las actividades deportivas extra curriculares, se cancelaron todos los viajes escolares fuera del condado y del estado

Por su parte, el superintendente escolar de Broward, informó que hasta el momento no está programado cerrar ninguna escuela pública en ese condado, pero que si cancelarán todas las actividades extracurriculares en los próximos días

Ambos aseguraron que en ninguno de los condados hay estudiantes con coronavirus, confirmó Orlando Sentinel.

El Miami Dade College anunció que cancelará sus clases presenciales a partir de este viernes y hasta el 29 de marzo. Y que se están preparando para impartir clases por internet. Igual el Broward College suspenderá sus clases en las aulas a partir del sábado, con algunas excepciones.

Informaron que durante ese período, todos los empleados deben continuar yendo al trabajo y que el college mantendrá sus operaciones. Mientras tanto, las escuelas públicas por el momento siguen abiertas en Miami-Dade y Broward.

Una escuela de Bay Harbor Island también cerró luego de que las autoridades confirmaran que una de sus empleadas habría dado positivo al COVID-19. Ahora se mantiene aislada y bajo supervisión médica, los oficiales han dicho que los alumnos que asistían al Ruth K. Broard / Bay Harbor K-8 Center no podrán ir pues el lugar está cerrado hasta nuevo aviso.

La compañía Disney anunció que cerrará completamente sus parques temáticos en California, Florida y Francia durante el mes de marzo a raíz de la creciente preocupación por la pandemia del #coronavirus https://t.co/HkioHGSJBd — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 13, 2020

Disneyland cierra sus parques

Disneyland y Disney California Adventure están en proceso de cierre y planean permanecer cerrados por el resto de marzo, anunció la compañía el jueves. El comunicado de prensa no dio una actualización sobre Disney World.

Disney exime de cargos a visitantes para que retrasen sus viajes

Disney está eximiendo temporalmente las tarifas de cambio de $50 para permitir a los visitantes posponer sus viajes a Disney World y Disneyland hasta más adelante este año.

La actualización de la política de la compañía se produce cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que las reuniones masivas en el estado deberían posponerse.

El senador por Florida Rick Scott en cuarentena

El senador estadounidense Rick Scott, republicano por Florida, dijo que entraría en cuarentena después de que la embajada de Brasil alertó a su oficina de que él había estado en contacto con un miembro de la delegación del presidente Jair Bolsonaro que dio positivo por coronavirus.

Ligas deportivas profesionales pospuestas o suspendidas

Major League Soccer ha dado un paso sin precedentes al suspender la temporada 2020 en medio de los crecientes temores de la pandemia de coronavirus.

La MLB y la NHL también suspendieron las operaciones el jueves, y la MLB anunció que posponía la temporada regular. La NBA anunció que suspendería su temporada el miércoles por la noche.

More cases of coronavirus have been found in several Florida counties.

Restricciones de viaje podrían afectar a 92 vuelos en el aeropuerto de Orlando

El jueves funcionarios del Aeropuerto Internacional de Orlando informaron a los viajeros que hasta 92 vuelos podrían verse afectados por las restricciones de viaje internacional anunciadas por el presidente Donald Trump.

Escuelas de Florida Central preparadas para cierres

Las escuelas en los condados de Lake, Orange, Osceola y Seminole permanecen en sesión, pero los administradores están ideando formas de poner más lecciones en línea, para que los estudiantes puedan continuar algunos estudios académicos, incluso si los campus necesitan cerrarse.

Princess Cruises detiene las operaciones

Princess Cruises está deteniendo sus cruceros durante 60 días, del 12 de marzo al 10 de mayo, dijo la línea de cruceros en un comunicado el jueves. La línea ha tenido dos naves con brotes de coronavirus, incluida la Diamond Princess, que tuvo que ser puesta en cuarentena en Japón en febrero con casi 700 casos, incluidas seis muertes. Más recientemente, Grand Princess tuvo 21 casos confirmados mientras navegaba frente a las costas de California.

Coronavirus provoca despidos

Una compañía de producción de Orlando despidió a la mitad de su fuerza laboral local y a más de 150 personas en todo el país después de la cancelación de varios eventos debido a los temores por el coronavirus. Es el primer caso documentado de pérdida de empleos en Florida Central directamente relacionado con el virus y podría ser un presagio de lo que vendrá a medida que se cancelen las conferencias.

Pasajero que llegó al aeropuerto internacional de Palm Beach dio positivo

No se encuentra entre el total oficial un informe de que un pasajero que llegó al Aeropuerto Internacional de Palm Beach en un vuelo de Jet Blue fue un “paciente positivo” a COVID-19, dijo el jueves por la mañana el Cuerpo de Bomberos del Condado de Palm Beach. El vuelo desde el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York aterrizó en PBIA poco antes de las 9 p.m.

Coronavirus en Florida: 15 casos más confirmados, con un total de 50 https://t.co/nmOqg13F3Q pic.twitter.com/YIBeDVXsII — El Sentinel SFlorida (@elsentinelsur) March 13, 2020

A más de 700 empleados de Orlando Magic les dijeron que no se reportaran a trabajar

Luego de la decisión de la NBA el miércoles por la noche de suspender el resto de su temporada, el Orlando Magic le dijo el jueves a sus más de 700 empleados a tiempo parcial que no se presenten a trabajar.

La decisión afecta a los trabajadores en múltiples departamentos, incluidos los empleados en servicios para huéspedes y operaciones de taquilla, venta minorista, transmisión y operaciones técnicas.

Mientras tanto, los funcionarios del equipo elogiaron la decisión de suspender la temporada y reiteraron que la seguridad de los jugadores y los fanáticos debería ser lo primero.

Cárceles de Florida reducen las visitas y se centran en el saneamiento

Las cárceles de todo el estado están deteniendo las visitas de los reclusos, mientras que las de Florida Central dicen que se centran en el saneamiento en medio de la creciente amenaza de un brote generalizado de coronavirus. Cuando el Orlando Sentinel preguntó a cada cárcel por sus planes para detectar y responder a un brote, solo el Condado de Lake proporcionó un curso de acción detallado.

Grandes eventos del sur de Florida pospuestos

Después de declarar un estado de emergencia debido a la pandemia de coronavirus, el condado de Miami-Dade ha pospuesto oficialmente todos los próximos grandes eventos, incluido el torneo de tenis Miami Open, la Feria de la Juventud, la carrera MIA 5K y todos los eventos importantes en el American Airlines Arena.

La NBA suspende la temporada

El miércoles por la noche, la NBA decidió suspender su temporada después de que el jugador de Utah Jazz, Rudy Gobert, supuestamente dio positivo por coronavirus. Con el Magic anunciado, los boletos ya comprados para los juegos pospuestos serán honrados cuando el juego sea reprogramado. Si los juegos no se juegan o se juegan en una arena vacía, los fanáticos tendrán la opción de recibir un crédito para un juego futuro o un reembolso.

Florida restringe las visitas a hogares de ancianos para prevenir la propagación

Los funcionarios estatales están restringiendo temporalmente las visitas a hogares de ancianos, centros de vida asistida, centros de atención a largo plazo y hogares grupales para adultos para limitar la posible exposición de los residentes al nuevo coronavirus.