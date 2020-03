Kozak: Exigimos la inmediata liberación del diputado Tony Geara, secuestrado por el Sebin

El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, aseveró este lunes que el “régimen ilegítimo” de Nicolás Maduro continúa con su política de intimidación contra diputados de la Asamblea Nacional.

“El régimen ilegítimo de Maduro continúa con su política de intimidación contra diputados de la @AsambleaVE, la única autoridad legítima en Venezuela. Exigimos la inmediata liberación del diputado de la Asamblea Nacional Tony Geara, secuestrado por el Sebin”, afirmó Kozak vía Twitter.

El tuit fue en respuesta a una publicación de Embajada virtual de EEUU Venezuela que dice el mismo mensaje “el régimen ilegítimo de @NicolasMaduro continúa con su política de intimidación contra los diputados a la @AsambleaVE, única autoridad legítima en #Venezuela, exigimos la liberación inmediata del Diputado @TonyGeara secuestrado por el Sebin”.

La última vez que Kozak mencionó a Venezuela en su cuenta Twitter fue el pasado 13 de marzo, cuando dijo que “sanciones de EEUU están diseñadas para asegurar que Maduro y sus secuaces no se beneficien de: Minería de oro ilegal. Operaciones petroleras manejadas por el Estado. Transacciones que permitirían la actividad criminal del régimen y abusos de los DDHH”.

Detención de Tony Geara este domingo



El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (Sebin) arrestó al diputado opositor Tony Geara, el segundo parlamentario detenido esta semana, denunciaron este domingo varios legisladores a través de sus redes sociales, informo la agencia Efe.

“El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar Tony Geara fue secuestrado esta mañana por funcionarios del Sebin. Fue sacado de su casa y se encuentra en el Sebin (del estado) Bolívar”, denunció la diputada Delsa Solórzano en su cuenta de Twitter.

Fuentes de Voluntad Popular, partido del que forma parte Geara y que lidera Leopoldo López, confirmaron a Efe la detención del diputado aunque aseguraron desconocer más detalles sobre el caso.

El también parlamentario opositor Francisco Sucre, miembro de VP como Geara, aseguró en su cuenta de Twitter que el arresto se produjo en horas de la madrugada.

“La Dictadura no cesa en usar la persecución política como arma para pretender seguir usurpando el poder. Seguiremos firmes en nuestra convicción y compromiso por elecciones presidenciales libres. Otro diputado…”, escribió Sucre en su cuenta de Twitter.

.@usembassyve: The illegitimate Maduro regime continues with its policy of intimidation against @AsambleaVE deputies, the only legitimate authority in #Venezuela. We demand the immediate release of National Assembly Deputy Tony Geara, kidnapped by SEBIN. https://t.co/AFL6y4SxVz

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) March 16, 2020