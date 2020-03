EEUU cierra la frontera con Canadá para tráfico no esencial

EFE- El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el cierra de su frontera con Canadá para el tráfico no esencial ante el COVID-19.

El cierre de la frontera ha sido solicitado por algunas provincias canadienses, como Columbia Británica, que ya han pedido a los estadounidenses que no viajen al territorio para evitar la propagación de la enfermedad.

Varias provincias canadienses habían expresado su temor que el número de personas en Estados Unidos contagiadas con COVID-19 es mucho mayor del oficial y que mantener la frontera abierta a los estadounidenses hará difícil contener la epidemia en Canadá.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020