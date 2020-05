USA reafirma su “compromiso” con la Asamblea Nacional encabezada por Guaidó

Fuente: Sumarium

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ratificó el respaldo a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela y los 100 diputados que trabajan en alineación con Juan Guaidó, presidente del Parlamento y reconocido también como presidente interino del país por casi 60 países y la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Estados Unidos reafirma nuestro compromiso con la Asamblea Nacional legítima de Venezuela y los 100 diputados en todas las líneas del partido bajo el liderazgo del presidente interino Guaidó”, expresó Pompeo en su cuenta en la red social Twitter.

“Hacemos un llamamiento al antiguo régimen de Maduro para que cese las agresiones y hostilidades contra este órgano y sus miembros”, agregó.

Estas declaraciones se dan luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, designado y controlado por el madurismo, con la que desconoce a la directiva del Parlamento y otorga facultades a Luis Parra como presidente del órgano legislativo.

Pompeo aseguró en una comunicación que ese fallo, que calificó de “farsa” y proveniente de “una Corte Suprema ilegítima alineada con el exrégimen de Maduro”, “pretende entregar la Presidencia de la Asamblea Nacional a un diputado que recibió sobornos del régimen para orquestar un supuesta toma de posesión de la institución. Esto es terrible”.

El titular de Exteriores estadounidense denunció que Maduro, las fuerzas de seguridad y el TSJ en Caracas han liderado “un asalto sostenido” contra el Parlamento, y recordó que han emitido “sentencias falsas contra docenas de parlamentarios, forzándoles al exilio”, además de continuar con “la detención arbitraria de presos políticos”, entre los que nombró a Roberto Marrero, Gilber Caro, Tony Geara, Ismael León, Renzo Prieto y Juan Requesens.

The U.S. reaffirms our commitment to Venezuela’s legitimate National Assembly and the 100 deputies across all party lines under interim President Guaido’s leadership. We call upon the former Maduro regime to cease aggressions and hostilities against this body and its members.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 29, 2020