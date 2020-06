Trump: Antifa, izquierda radical en EEUU, será designada como organización terrorista +Fotos + Videos

Este domingo a través de sus redes sociales que tiene la intención de designar como organización terrorista al movimiento antifascista Antifa, a quienes el mandatario acusa de liderar la violencia en las protestas que se suceden por todo el país en protesta por la muerte de George Floyd, el caso más reciente de violencia policial contra afroamericanos en el país.

Una treintena de urbes, entre ellas Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Cleveland, Miami, Dallas e incluso Washington DC, donde los incidentes llegaron frente a la Casa Blanca, fueron escenario este sábado de disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y policías. Incluso varias ciudades europeas han sido escenario de multitudinarias protestas.

“Entiendo el dolor que siente la gente. Apoyamos el derecho de los manifestantes pacíficos y escuchamos sus súplicas, pero lo que estamos viendo en las calles de nuestras ciudades no tiene nada que ver con la justicia o la paz”, dijo este sábado el presidente desde Florida, donde asistió al lanzamiento de un cohete tripulado hacia la Estación Espacial Internacional (EEI).

Aunque se mostró muy crítico con los violentos:“La memoria de George Floyd es deshonrada por alborotadores, saqueadores y anarquistas. La violencia y el vandalismo son liderados por la Antifa (movimiento antifascista) y otros grupos radicales de izquierda que aterrorizan a gente inocentes, destruyendo empleos, dañando negocios y quemando edificios”.Donald J. Trump✔@realDonaldTrump

