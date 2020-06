Asamblea Nacional al TSJ: «No aceptamos plazos»

El presidente del Comité de Postulaciones Electorales de la AN, Ángel Medina (PJ-Bolívar) aseveró este jueves que no podrán cumplir con la solicitud que hizo el TSJ/ANC de presentar en 72 horas los nombres de los preseleccionados para la nueva directiva del CNE, alegó que según la ley orgánica del poder electoral aún no es tiempo de presentar los nombres.

«El Comité de Postulaciones está muy claro: no hay forma de que un funcionario civil o militar, o una organización sea pública o privada nos obligue a violentar la ley o a no escuchar u observar lo que establece la constitución. La ley orgánica del poder electoral define los pasos y los tiempos para designar a las autoridades del CNE y no puedes entregar u exponer lo que no hay, lo que no tienes», dijo en rueda de prensa.

«Nuestra misión como comité no es colocar nombres, ni dar nombres, sino abrir una consulta o un proceso donde los venezolanos puedan llevar su nombre porque se cree capaz de formar parte de un nuevo CNE», agregó. «Según la ley nosotros tenemos que ir a un proceso de convocatoria pública y los interesados se inscribirán y presentarán sus nombres. Este paso no se ha dado, no existen no está planteado porque estamos aún en el paso de aprobar el reglamento, luego se aprobará el calendario y posteriormente se presentarán los nombres».