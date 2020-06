Transportistas de carga pesada en Puerto Cabello denuncian retraso para ingresar a zona portuaria

Cancelaron un pase de ingreso para este 2020 de 800 dólares, pero no se los han entregado porque en Bolipuertos alegan que no hay material para confeccionarlos. Cada 15 días deben renovar el papeleo para ingresar a la zona portuaria.

Transportistas de carga pesada en Puerto Cabello denunciaron este lunes que los trámites burocráticos para ingresar a Bolivariana de Puertos generan retrasos para descargar los conteiner; además, que se presentan hechos de corrupción por los funcionarios castrenses que admiten la entrada de los vehículos a la zona portuaria.

Raquel Da Silva, en representación de los 2000 transportistas que hacen vida en Puerto Cabello, estado Carabobo, explicó que a pesar de haber pagado un pase de 800 dólares que garantiza la entrada a los muelles, no cuentan con un aval permanente, pues cada 15 días deben renovar el pase. Los dueños de los transportes tienen que llevar las copias con la documentación de cada vehículo y del personal que va a ingresar, porque en el puerto de Puerto Cabello no hay impresoras.

En este papeleo gastan hasta 600.000 bolívares cada 15 días. Da Silva sostuvo que en ocasiones los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que resguardan el ingreso de las gandolas exigen presentar el pase. Si está vencido o es una copia del original, no les permiten la entrada a menos que cancelen entre 10 y 20 dólares.

No queremos más excusas. Tenemos cuatro meses esperando nuestros pases. No queremos estar entregando cada 15 días la carta para solicitar el pase. Queremos que nos den nuestros pases. Cumplimos ante el ente con el pago exorbitante de 800 dólares, la inscripción más el pase personal y de vehículo. La respuesta de ellos es que no tienen impresoras, no tienen el material. Si no tienes el pase, simplemente no permiten el ingreso a la zona portuaria; los guardias nacionales y seguridad portuaria simplemente no te dejan entrar, o tienes que ‘bajarte de la mula’ porque no dio tiempo de buscar la carta o no la firmaron”, sostuvo Da Silva.

Otro factor que impide la agilidad para descargar la mercancía de los buques es que en el puerto de Puerto Cabello solo cuentan con una máquina de rayos equis para verificar el contenido almacenado. Cuando no hay electricidad, no pueden despachar porque no cuentan con plantas eléctricas.

“Este fin de semana había dos barcos y solo dos acarreadores, y para sacar los contenedores a muelle se tardaron 24 horas. Razones: una sola máquina rayos equis, una sola salida habilitada y una sola máquina operando para descargar. Esto está muy colapsado, no hay personal ni equipos, y las instalaciones cada vez están más deprimentes, la autopista está con huecos, inseguridad”, relató la transportista.

Édgar Salas, transportista de carga pesada, denunció que los generadores de carga no están cumpliendo con el tabulador de fletes: “Quieren cancelar menos de la mitad de lo que indican en la tabla”. Citó como ejemplo que un traslado a Valencia cuesta 456 dólares, y les ofrecen 120 dólares porque alegan que no hay trabajo. Ante esta situación, el vocero de los transportistas de carga pesada solicitó al Ministerio de Transporte que los apoye para hacer respetar el tabulador.

Los transportistas piden que se elimine la burocracia. Foto: Leomara Cárdenas

Las exigencias de los transportistas son claras: piden calcomanía que sea adherida a los vehículos para evitar los contratiempos para el ingreso, que mejoren las condiciones de trabajo, más seguridad y que se eliminen los trámites burocráticos.

De acuerdo con la información aportada por el gremio de transportistas de carga pesada, en el puerto de Puerto Cabello han atracado en los últimos días barcos con alimentos, cauchos y repuestos automotrices.

Alberto News