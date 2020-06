Libro Recomendado RC: Blink: El poder de razonar sin pensar

Malcolm Gladwell, escritor miembro de The New Yorker, sostiene en su último libro «Blink: The Power of Thinking Without Thinking«, en contra de la sabiduría popular, que el cerebro humano está conectado para realizar decisiones rápidas y de alta calidad en multitud de ocasiones. De hecho, saber y pensar demasiado puede llevar a una decisión incorrecta, ya que es más probable que una persona con tiempo para sopesar todas las posibilidades considere también información irrelevante e innecesaria.

Las decisiones rápidas y emocionales ocurren con mucha más frecuencia de lo que creemos. Las personas estructuramos la mente para que nos guste o disguste instantáneamente cualquier cosa, buscando y sintetizando información de la situación en la que nos encontramos, así como el aprendizaje y experiencias pasadas (por ejemplo, si confiamos en alguien o no). Tales decisiones nos pueden dar una idea de nuestras sensaciones y pensamientos reales, pero también pueden ser un problema. Por ejemplo, la estereotipia de una raza o grupo, están dentro de estás decisiones emocionales y rápidas.

La postura contra estas decisiones inmediatas tiene, de hecho, una base. No es el instinto del lego en la materia lo que cuenta, dice Gladwell, sino el del experto, el instinto que ha sido entrenado para sentir correctamente a través de experiencias relevantes.

Como ejemplo, el autor menciona el caso de la adquisición de una estatua griega anunciada a bombo y platillo por el museo J. Paul Getty. Cuando la nueva adquisición se descubrió de forma orgullosa a la destacada autoridad Evelyn Harrison, ésta soltó «Lo siento». Su sentimiento instantáneo de que la estatua era una falsificación no estaba basada en un examen minucioso o en cualquier factor cuantificable, simplemente su propio sentido le decía que algo estaba mal en el artefacto que tenía delante. Resulta, afirma Gladwell, que habían engañado al equipo de científicos del museo porque confiaban en juicios científicos más que en juicios estéticos. Los dos segundos de Harrison delante de la estatua fueron mucho más valiosos que los 14 meses de trabajo.

Un ejemplo memorable es el trabajo de Dr. John Gottman, en cuyo «laboratorio del amor» ha estado estudiando conversaciones de parejas casadas desde hace casi dos décadas. Con tan solo 15 minutos de discusiones grabadas, Gottman pude predecir si una pareja estará o no casada 15 años. Su porcentaje de precisión es de un sorprendente 90%. De hecho, se ha vuelto tan adepto a leer los matices de la comunicación emocional, que considera que los matrimonios a menudo dependen del predominio de una sola emoción: desprecio (por el sexo, dinero y esos parientes entrometidos)

Las decisiones rápidas también pueden ser nefastas. Gladwell parte del punto de vista de que algunas cosas no pueden medirse de forma instintiva, particularmente si no se tiene idea de como medirlas en primer lugar, como la música.

Uno de los capítulos de Blink tiene que ver con Kenna. Éste no es un músico fácil de catalogar, y en el mercado musical actual le convierte en una venta difícil. Tenía el apoyo de muchos amantes de la música. Paul McGuinness, manager de U2, lo elogió como un artista que podría cambiar el mundo. Un directivo de Atlantic Records lo recomendó en el mismo momento en que escuchó una canción por teléfono. Después de un estudio de mercado, no consiguió entrar en ninguna cadena de radio. Según Gladwell, esto ocurrió porque su música no encajaba en ningún género específico.

Gladwell encuentra apoyo para su tesis en estudios de dormitorio, juegos de guerras, preferencias raciales, expresiones faciales y servicios de tenis. Los juicios instantáneos ocurren en una «habitación cerrada», afirma el autor, donde los sujetos no pueden describir el proceso porque no se basan en razones. Cuanto ocurren con éxito, los que deciden desmenuzan y rompen la situación en unidades específicas y básicas.

Sin embargo, algunos de los juicios instantáneos fracasan. Un ejemplo lo encontramos en los 41 disparos que la policía dio a Amadou Diallo, un inmigrante desarmado, en el Bronx en 1999. En esos momentos de estrés, la visión del túnel y la respuesta hormonal provoca un cortocircuito en la habilidad del cerebro para intuir la información pertinente en ese momento. Gladwell retrata tanto el poder y la fuerza, así como el peligro en ese pestañeo.

Convertido ya en un hábito en los libros del escritor como en The Tipping Point, Gladwell sintetiza anécdotas y resultados de investigaciones en una tesis revolucionaria, anticipando de este modo objeciones e impregnando de sentido común la obra. Blink consolida su posición como el ensayista más relevante que trabaja en la intersección entre la ciencia y la cultura.

Aunque este libro no lo encontraremos en una librería dentro de la sección de «Diseño Web», vemos aspectos que podemos aplicar al estudio del comportamiento de los usuarios en la Web.

El usuario, como afirmaba Steve Krug en su famoso libro «No me hagas pensar», no quiere pensar durante la navegación. Por lo tanto, la mayoría de decisiones que tome serán «decisiones rápidas». En realidad, son las más útiles para sus propósitos.

Por ejemplo, cuando un usuario «ve» que algo parpadea en pantalla no lo mira, pero no se plantea mirarlo o no, aunque su instinto sabe que no es de interés, probablemente publicidad. Dicho comportamiento es un comportamiento de experto, es decir, el usuario tiene que haber navegado lo suficiente como para llegar a ese poder de decisiones rápidas sin razonamiento ni meditación, pero que son 100% efectivas.

Son los usuarios no iniciados los que caen en los «trucos» de las webs. Los que llevan determinado tiempo navegando no, ya que las experiencias anteriores han entrenado su cerebro. En cambio, los novatos, aun pensando más sus decisiones, tienen menos éxito y son «engañados» más facilmente.