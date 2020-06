EEUU: Maduro y sus aliados continuan cometiendo violaciones a los DDHH contra el pueblo venezolano

El representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró este viernes que el gobierno de Maduro continúa cometiendo violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. La afirmación fue dada desde la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

“Nicolas Maduro y sus aliados continúan cometiendo violaciones a los derechos humanos en contra del pueblo de Venezuela y despojándolos de derechos fundamentales y libertades a través de una sistemática represión, tortura e intimidación». dijo Abrams

Special Envoy Elliott Abrams: Since the last OHCHR report, Nicolas Maduro and his allies continue to commit human rights violations against the Venezuelan people and deprive them of fundamental rights and freedoms through systemic repression, torture, and intimidation. pic.twitter.com/yFoWyhxyvT