Cómo disimular un mal corte de pelo

Para disimular un mal corte de pelo no hay mejor ayuda que la que ofrecen los accesorios. Colas, broches, diademas, etc., son útiles, sobre todo, cuando te han hecho un flequillo que no hayas como esconder, ya que con un simple broche puedes recogerlo de lado y hacer como si no existiera. Asimismo, las diademas y las colas disfrazan por completo tu apariencia y permiten que no sean tan visible el corte de tu pelo. ¿Lo mejor de todo? Cuando usas accesorios la atención se ve centrada en ellos y no en tu pelo.

Un truco infalible para disimular un mal corte de pelo es llevarlo más corto, si se puede. Quizá esta sea la excusa perfecta para hacerte ese cambio verdaderamente radical que siempre has querido y cortar tu cabello en un estilo muy moderno y muy corto. Puedes revisar en revistas cuáles son los cortes verdaderamente cortos que están de moda y lucir más guapa y a la vanguardia. Eso sí, por favor, visita a otro estilista, no cometas dos veces el mismo error.

Para disimular un mal corte de pelo es importante que te peines. Es comprensible que no quieras ni pasar un cepillo por tu cabeza para no ver, una vez más, la evidencia de tu mal corte de pelo, pero si no lo haces lucirás aún peor. Prueba a hacerte peinados con trenzas, que además de hacer crecer el cabello más rápido, lucen muy coquetas y disimulan por completo cualquier corte de pelo. Los moños y las colas altas también son buenas .

Si tu cabello quedó más corto de lo que deseabas, prueba a disimularlo planchando tu cabello. Al plancharlo, el cabello luce más largo ya que se estira la hebra y aunque no será el largo que deseas, al menos ganarás unos centímetros de longitud. También puedes considerar el uso de extensiones en el cabello.

El volumen es ideal para disimular un mal corte de pelo. Cuando el cabello tiene volumen es casi imposible percibir cómo es la forma del corte de pelo. La mejor manera de obtener volumen es a través de unos rizos, prueba a ondular tu cabello con la plancha para obtener lindas ondas que, además de hacerte lucir muy guapa y peinada, ocultarán cualquier maniobra negativa de la tijera en tu cabeza. Esta opción es ideal cuando el cabello ha sido mal cortado en muchas capas.

Si el mal corte de pelo te ha dejado el cabello más largo de un lado que de otro, lo mejor es que visites de nuevo un salón de belleza. Recuerda que no puede ser el mismo, para que emparejen la longitud de tu pelo. Es una manera muy rápida y segura de solucionar el mal corte de pelo y garantizar tu tranquilidad.7

Si el mal corte de pelo hace que algunos mechones o inclusive el flequillo se levanten y estén rebeldes a cualquier peinado, lo mejor será que comiences a utilizar cremas para peinar y laca. Prueba también a secar el mechón o el flequillo que te esté dando problemas y sujetarlo aplacado hacia un lado con un broche. Después de 15 minutos con el broche, el problema debería estar resuelto, así que prueba a soltar tu mechón y ver cómo luce.

