Olivares sobre cifras de COVID-19: «Se están muriendo venezolanos, pero siguen manipulando la información”

«Se están muriendo venezolanos, pero siguen manipulando la información y si siguen mintiendo no se pueden hacer proyecciones ni entender realmente la tasa de mortalidad ni de contagios que hay en Venezuela para tomar medidas asertivas que contengan la pandemia». Así lo alertó el médico y diputado de la Asamblea Nacional desde el exilio José Manuel Olivares, al sostener de acuerdo a información que maneja, Venezuela registra 116 personas fallecidas por COVID-19, aunque el gobierno reconoce sólo 54.

Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara

Usted ha dicho que el gobierno ha ocultado cifras de fallecidos con COVID 19, ¿Cuál es la situación real?

Han sido reiteradas las denuncias donde hemos demostrado que Maduro miente. Lo hicimos iniciando la pandemia con el foco de Nueva Esparta que se vieron obligados a reconocer. Con el caso de los policías de Bolívar. Para ese momento habían 26 fallecidos, ahora hay 32 en tan sólo 12 días en el Hospital Universitario de Maracaibo. Si le suman otros 24 fallecidos en Mérida, Bolívar, Sucre, Aragua, Amazonas, Lara y Miranda, eso sin sumar los últimos fallecidos que también se vio obligado a reconocer la dictadura, nos da una cifra lamentable de 116 fallecidos.

¿Qué pruebas tiene para respaldar esa información?

Primero, en que no hay información oficial por la poca credibilidad de Maduro. No es primera vez que lo hacemos, hace cuatro años lo hicimos con la difteria, hepatitis y el sarampión. Es un sistema que venimos construyendo de una red de médicos para tener información en tiempo real en todos los estados del país.

¿En qué fase está la pandemia?

Estamos en una fase de crecimiento exponencial, imposible saber la tasa real de contagios para hacer proyecciones porque han manipulado la información, porque el país es el que menos pruebas PCR hace en América Latina, solamente superamos a Haití en todo el continente, entonces esto hace que sea casi que un acto de brujería hacer proyecciones sobre la pandemia.

¿Eso qué quiere decir, tendremos un aumento desproporcional de los contagios?

La respuesta es sí, yo no me atrevería a decir cuántos casos, pero sin duda que todavía estamos por ver muchos más casos, o muchas más ciudades en un posible colapso.

¿Qué opina de declaraciones, como la del gobernador Omar Prieto que ha dicho que en el Zulia hay un avance de una «cepa más peligrosa»?

No hay mutación del virus, el virus no ha mutado en ninguna parte del mundo, esto es una burla muy grande a la ciencia y a la inteligencia a los venezolanos al decir «el virus es más fuerte y por eso no hemos podido hacer nada».

¿Cómo evalúa los mecanismos de diagnósticos que se han aplicado en Venezuela?

Las pruebas tipo PCR nada más se hacen en el Instituto de Higiene Rafael Rangel en Caracas, el número promedio de pruebas diarias es muy inferior al de toda la región. En Caracas hay tres laboratorios capaz de hacer pruebas PCR y no permiten hacerlas, en cuatro meses de cuarentena no han abierto un laboratorio. Todo corresponde a un interés político de manejar la información. La prueba rápida no funciona, en el Zulia hay más de 2.600 pruebas rápidas positivas y eso no la reporta el régimen.

Ha denunciado que existen seis médicos fallecidos en menos de una semana. ¿A qué se enfrenta el personal de salud?

Estoy muy preocupado porque nosotros hoy si proyectamos esta data que hay ahorita pudiéramos ir camino a hacer el país con la mayor mortalidad en personal de salud de la región. Todavía es muy pronto aseverar eso, pero sí hace 10 días perdimos a seis médicos y a una enfermera y si eso se mantiene así pudiéramos ir camino a eso, lo cual sería catastrófico.

¿En qué condiciones están los hospitales?

En un colapso total, hay material de bioseguridad, mascarillas, guantes, el personal de salud tiene que reutilizar las mascarillas, no funcionan los aires acondicionados ni hay sistema de aislamiento; es decir, el sistema sanitario está totalmente deteriorado. Será peor la crisis si llegamos a perder al personal calificado en los hospitales.

¿Ha servido de algo aislar a los casos sospechosos en hoteles, edificios, hospitales centinelas y CDI?

La idea como tal no es mala, el problema es que muchas personas están pasando trabajo, el problema es el uso parapolicial cuando te llevan casi que detenido, el problema es que ahí no hay medidas de bioseguridad, que nadie te hace seguimiento.

¿Qué piensa de la flexibilización 7X7 de la cuarentena?

No tiene ningún sentido porque el virus no sabe cuándo salir y cuándo no salir, o sea es totalmente absurdo.

¿Cree que la cuarentena está afianzando el poder absoluto del gobierno?

Con la pandemia, Maduro ha implementado el uso parapolicial para controlar a la sociedad, él cree que con fusiles, pistolas, pasamontañas va a controlar el virus y es evidente de que no es así.