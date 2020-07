Suben a 62 los fallecidos de COVID-19 en Venezuela y los contagios llegan a 6.750

View this post on Instagram

#REPORTE Casos de COVID-19 en #Venezuela🇻🇪 y el #Mundo🌐⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ Jorge Rodríguez informó la tarde de este martes que el número de infectados en el país arribó a 6.750, con la detección de 213 nuevos casos.⠀ ⠀ Para mayor información ingresa al link que está en nuestra BIO #800noticias #4Jul