Haz este fácil truco de belleza antes de dormir y despierta con los labios más sanos y voluminosos

La mayoría de las mujeres sueña con tener unos labios gruesos, hidratados, sexys y provocativos. Con algún tratamiento extra y unos sencillos consejos de maquillaje conseguirás tener unos labios tan bonitos como los de cualquier estrella de cine.

Seguro que te ha pasado alguna vez. Levantarte por la mañana y justo cuando vas a maquillarte, notar que tienes los labios resecos y llenos de costras. Existen unos remedios tan sencillos como económicos que te ayudarán a lucir una boca más carnosa y sana.

Toma nota de este truco de belleza tan sencillo como útil:

Cuando vayas a acostarte por la noche, mírate los labios. Si los notas agrietados y con esas típicas pieles medio sueltas, deberás ponerte un bálsamo labial o vaselina. Una vez lo hayas hecho, es el momento de aplicarte azúcar. Si los granitos de azúcar son grandes mucho mejor.

Ahora es el momento de hacer un pequeño y suave masaje en los labios. Gracias al azúcar lograrás exfoliar toda esa piel muerta de la boca. Una vez terminado, límpiate los restos con agua tibia. Seguidamente, vuelve a aplicarte vaselina o el bálsamo labial para dejar que actúe toda la noche.

Por la mañana, cuando te despiertes, hierve media tacita de agua con manzanilla y masajea los labios de nuevo. El agua debe estar caliente. De ese modo aumentamos la circulación y tus labios lucirán más sanos, libres de pieles y con un bonito tono.

Otro truco muy sencillo para conseguir unos labios con volumen es frotarlos con un cepillo de dientes blando y posteriormente maquillarlos con normalidad o simplemente aplicar un cacao.

-Hidratarme bebiendo agua. Si no te hidratas por dentro jamás vas a lograr que tu piel se vea humectada, por más cremas o bálsamos que te untes.

-Exfoliando cuando sea necesario. Recomiendo exfoliar tus labios de 1 a 2 veces por semana. Si quieren una receta para un buen exfoliante casero debajo podrán encontrar una. También me gusta exfoliar mientras me cepillo los dientes, paso suavemente el cepillo por mis labios y este remueve toda la piel muerta acumulada.

-Usar el bálsamo correcto. Hay algunos bálsamos que crean una adicción ya que contienen agentes que resecan e irritan tus labios. Mentol, alcanfor, menta se siente como un alivio pero pueden resecar o irritar tus labios, no abuses de productos que contengan estos ingredientes al igual que alcohol. Antes de salir de tu casa aplica un bálsamo de textura como cera y con protector solar, esto protegerá tus labios del viento y los rayos solares. Para esta función uso Fresh Sugar Lip Treatment spf15 el cual me encanta, este que tengo me lo regalo Sephora de cumpleaños y desde la primera vez que lo use me encantó. Cuando tienen una textura como cera suelen duran mucho en el labio, si necesitas re aplicar y ni estas cerca del sol y viento prefiero usar algo que sea absorbido por el labio como mi bálsamo Labello de Manzanilla y Caléndula, lo mejor de este es que sientes como el labio se hidrata y no contiene parabens y conservadores. La manzanilla y caléndula sirven para calmar irritaciones. El Fruity Shine tiene color, huele delicioso y es genial humectante. Intenta no ponerte bálsamo más de 3 veces al día a menos que sea necesario

-No pasarte la lengua por los labios. No, no es sexy ni es bueno. Tampoco modertelos.

Cuando tus labios han pasado la línea de resecos a cortados y sangrantes un simple lip balm o chapstick no te va a ayudar. Los labios cortados duelen bastante y cualquier condición climática extrema suele agravarlos. Les recomiendo que se hidraten bien, un suero tomado hace maravillas. También deben intentar mantener el área humectada por el mayor tiempo posible ya que el aire puede seguir resecando necesitas poner una barrera contra esta. Lo que personalmente he usado que me salvo la boca por así decirlo fue el Blistex Medicated Lip Ointment, esto es como el holy grail de los labios partidos. No es para usarlo como uno de los que mencioné anteriormente sino para sanar los labios y devolverles la suavidad. De noche me gusta ponerme un poco de crema de vitaminas A y D después que exfolio mis labios.

