Mhoni Vidente: Horóscopo y predicciones del 8 de julio de 2020

Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos las predicciones y los horóscopos este 8 de julio 2020.

Horóscopo Libra

Deberás decidir entre ocuparte de lo urgente o de lo importante. Evalúa prioridades y no intentes hacer todo la vez, no podrás. Tu pareja se impone sobre tus deseos. Lo mejor será poner las cartas sobre la mesa y negociar. No dejes que te domine. No creas que todos te admiran por lo que dices y haces, algunos lo hacen por conveniencia. Sé más selectivo con tus colegas.

Consejo del día: No seas tan cerrado en forma de pensar. Que los demás tengan ideales diferentes no significa que sean enemigos. Abre tu mente.

Horóscopo Escorpión

Guardar fotos relacionadas con historias pasadas no ayuda a tu historia actual. Hoy es buen día para hacer una limpieza. La soledad te está pesando pero no sabes cómo conocer a alguien. El chat es una buena opción, encontrarás gente interesante. Trata de mantenerte firme en tus ideales y por nada del mundo dejes que te impongan otras ideas. Sigue así, vas bien.

Consejo del día: Cuida tu cuerpo de los malos hábitos. Al cigarrillo, el alcohol, la noche y la mala alimentación cámbialos por la vida sana y el deporte.

Horóscopo Sagitario

No permitas que tus necesidades personales se antepongan a tus principios morales bajo ninguna circunstancia. No podrás evitar tener que enfrentar tus miedos eventualmente en la relación. Deja ya de postergarlo y hazlo. Poco a poco te acostumbrarás a ciertos cambios que debiste realizar en la manera de desempeñar tus actividades laborales.

Consejo del día: Busca darle el lugar y el tiempo adecuado al amor en tu vida. No te avoques únicamente a obtener satisfacción de tus necesidades materiales.

Horóscopo Acuario

Se acabarán las mentiras en la jornada de hoy. Deberás dar muchas explicaciones a las personas que te rodean. Afróntalo. El encuentro de tu pareja con alguien de su pasado despertará en ti celos impensados. Actúa con serenidad. Los problemas estarán aguardando tu regreso del fin de semana. No sucumbas ante la presión de resolver todo, ve paso a paso.

Consejo del día: Muchas veces lo que a primera vista representa una desgracia puede evolucionar en una situación de gran ventaja para ti. Observa con cuidado.

Horóscopo Capricornio

Finalmente llegarás al limite de tu paciencia y cambiarás tu táctica para manejar los arranques en tu relación. No podrás creer el giro que tomará tu vida en el día de hoy a nivel emocional. Simplemente déjate llevar por los eventos. Deberás avocarte completamente a tus responsabilidades en le día de hoy si pretendes cumplir con tu agenda para la jornada.

Consejo del día: Adáptate a los tiempos de la situación. No apresures las situaciones en la relación o te arriesgaras a plantar la semilla de la inseguridad en ella.

Horóscopo Aries

Día de decisiones complicadas y que desearás postergar. La verdad es que no habrá jornada mejor que la de hoy para tomarlas. Controla esos celos que tantos problemas te han traído. Mantén tu confianza en ti mismo y en los sentimientos de tu pareja. Día especial para realizar cursos y seminarios destinados a mejorar tu performance intelectual y por ende laboral.

Consejo del día: Recuerda el dicho que lo que fácil viene, fácil se va. No pongas todas tus expectativas en una relación que se ha tenido un dudoso inicio.

Horóscopo Géminis

Las aparentes frustraciones que has sentido respecto de tus metas profesionales, no aumentarán. Sólo cambia el enfoque sobre ellas. Transmite lo que sientes sin palabras. La relación amorosa resurge de lo más íntimo con nuevos bríos pasionales. Etapa muy fructífera si te dedicas a las ventas, el comercio, la docencia, las tareas intelectuales o si eres estudiante.

Consejo del día: En momentos de penuria no subestimes la ayuda de la gente más cercana. A veces no se ven todos los días, pero los sentimientos son puros y generosos.

Horóscopo Tauro

Tu tendencia a la distracción hará que sufras alguna pérdida, ya sea monetaria o de algún objeto personal. Ten cuidado. Las salidas en pareja y los momentos compartidos servirán para que definan si esto es lo que desean para el futuro. Gracias a tu eficiencia y a tu buen olfato, los elogios saltan a la vista. Ten cuidado con los envidiosos de tus compañeros.

Consejo del día: La terquedad no te llevará a ninguna parte, por más que tú tengas la razón. Hazle caso a tus impulsos, ellos te dirán qué hacer.

Horóscopo Virgo

Comenzarás tu día con muchísimas tensiones desde muy temprano en la mañana. La jornada te parecerá eterna. De nada te servirá ventilar las intimidades de tu relación. Los terceros podrían traer más problemas que soluciones a ésta. Procura no estancarte en el puesto laboral en el que estás. Mantente en continuo estado de aprendizaje, no cejes.

Consejo del día: No puedes racionalizar cada actitud o reacción que tengas en la vida. Existen ocasiones en las que es necesario moverse de acuerdo al instinto.

Horóscopo Leo

Un familiar o amigo acudirá a ti para pedirte dinero. Asegúrate de dejar claras las condiciones y términos de la devolución. Las mismas cosas que ayer los unieron, hoy son los motivos de los conflictos que los separan. Esta pareja no da para más. No pidas ayuda económica si realmente no la necesitas. Ten en cuenta que nadie te ayudará de manera desinteresada.

Consejo del día: A pesar de que no se note, tus nervios están demasiado tensos. Cuídate y no te olvides de practicar ejercicios de relajación.

Horóscopo Piscis

Te enterarás de la visita de un amigo especial ocurrirá en estos días. Arregla tu agenda para dedicarle un tiempo. Todos tenemos un pasado. Intenta dejar los perjuicios de lado y disfruta del amor que te brinda esta nueva relación. Un comprador insistente querrá replantearte el precio de ese bien que tienes a la venta. Mantente firme y calmado.

Consejo del día: Apégate a los compromisos que hicieras aun si has cambiado de opinión. Es imperativo que le des a la palabra su valor adecuado.

Horóscopo Cáncer

No podrás mantener tu actitud calmada acostumbrada ante las situaciones que deberás experimentar durante el día de hoy. Jornada propicia para enmendar corazones rotos. Aprovéchala al máximo para restablecer relaciones del pasado. Podrás terminar tu trabajo atrasado durante la primera mitad de la jornada, lo que te dejará un tiempo para descansar.

Consejo del día: El respeto solo se gana a través de la imposición del ejemplo en las situaciones complicadas de la vida. No puedes comprarlo o imponerlo.

LAS PREDICCIONES:

¿Se viene lo peor? En el marco de la reunión que tendrán Donald Trump, presidente de EE.UU., y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el 8 y 9 de julio, en la que celebrarán la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC), la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente dice que la carta de la muerte se asoma en esta visita que realizará AMLO a la Unión Americana.

En un video que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, de apenas unos cuantos segundos de duración y que tiene hasta el momento más de 15 mil reproducciones, Mhoni Vidente no se guardó nada en esta ocasión.

La psíquica y clarividente cubana dice que tras esta reunión que sostendrán AMLO y Donald Trump estará la carta de la muerte.

“¿Por qué la carta de la muerte está detrás de esta reunión? Porque uno de los dos va a perder. Definitivamente, uno de los dos ya no va a poder ganar las elecciones en su país, así que hay que tener cuidado, hay que tener precaución de lo que se diga y haga en esa reunión”.

Mhoni Vidente reafirmó la idea de que la carta de la muerte es la carta número 13, que predice que habrá cambios radicales después de esta reunión entre México y Estados Unidos: “Uno de los dos va a perder”.

Y después de que la psíquica y clarividente cubana presentara este revelador video, sus seguidores no se quisieron quedar con las ganas de externar sus puntos de vista.

“Obvio, hasta yo lo puedo predecir, uno de los dos va a perder”, “Ojalá vuelva a quedar Trump de presidente”, “Va a perder México y va a ganar Trump 2020”, “En México no se pueden reelegir”, “Que pierda Trump!!!”, “Obvio, AMLO va a perder”, “Hola!!! Después de esta reunión los dos van a perder, es obvio”, “Pues después de esta visita, los dos perderán. Bendiciones Mhoni”, se puede leer en algunos comentarios.

Según Mhoni Vidente, la carta de la muerte sale para la reunión entre AMLO y Donald Trump

Una usuaria sorprendió con el mensaje que le escribió a la psíquica y clarividente cubana: “Yo tuve un sueño, que Trump iba a fallecer @mhoni1”.

Por su parte, una internauta mostró su preocupación por lo que se podría acordar en esta reunión entre AMLO y Donald Trump: “Esto ya no va a ser lo mismo, ¿qué va a pasar con las fronteras? Ya no las van a abrir completamente… tengo miedo que no nos dejen salir”.

También, hubo quienes le reclamaron a Mhoni Vidente que no fuera más concreta en su predicción: “¿Pero quién es quién? Nos gustaría algo más específico”, “Mhoni, esta predicción si es verdad que está muy genérica porque hablas muy en general. No hay tino a nada, es una volando”.

