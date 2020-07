+VIDEO | Renault hace oficial contratación de Fernando Alonso

Solo hacía falta la que el equipo Renault hiciera oficial la contratación de Fernando Alonso a la Fórmula Uno la temporada 2021, luego de haberse tomado dos años sabático de la máxima categoría.

Renault no reveló la duración del acuerdo, hasta los momento el contrato durará dos temporadas, lo que le permite a Alonso utilizar su inmensa experiencia para ayudar a desarrollar el desafío del equipo anglo-francés por el congelamiento de presupuestos y desarrollos debido a la pandemia de coronavirus, además de la activación de las nuevas reglas radicales de la F1 en 2022.

El español se convertirá en el primer piloto en tener tres períodos separados con un solo equipo de Fórmula 1, después de haber competido por Renault entre 2003-06 (cuando ganó dos títulos mundiales), 08-09 y ahora desde 2021 en adelante.

Alonso corrió 314 Grandes Premios, obtuvo 97 podios, 32 victorias y 22 poleposition, hay que recordar que el asturiano tras su ida en 2018 comentó que con el nuevo reglamento podía pensar volver a la F1.

Fernando llega para sustituir a Daniel Ricciardo en la casa del rombo, luego que el australiano firmara con McLaren, movimiento que se dio luego que Sebastian Vettel anunciara su retiro de la Fórmula Uno y el español Carlos Sainz dejara a McLaren para ir a Ferrari, todos éstos cambios a partir del próximo año.

OFFICIAL NEWS



🏁 Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team 🏁

Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season.



👉 https://t.co/yjnnGHh8Yb #RSspirit @alo_oficial @OconEsteban pic.twitter.com/Qe0WfBazzN — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020

“La firma de Fernando Alonso es parte del plan de Groupe Renault para continuar su compromiso con la F1 y volver a la cima del campo (…) Su presencia en nuestro equipo es un activo formidable a nivel deportivo, pero también para la marca a la que está muy apegado”. dijo Cyril Abiteboul, jefe de Renault F1.

“La fuerza del vínculo entre él, el equipo y los fanáticos lo convierten en una elección natural. Además de los éxitos pasados, es una elección mutua audaz, así como un proyecto para el futuro. Su experiencia y determinación nos permitirán sacar lo mejor de nosotros para llevar al equipo hacia la excelencia que exige la Fórmula 1 moderna.

“Junto a Esteban, su misión será ayudar al Renault DP World F1 Team a prepararse para la temporada 2022 en las mejores condiciones posibles”.

“The signing of Fernando Alonso is part of Groupe Renault’s plan to continue its commitment to F1 and to return to the top of the field. His presence in our team is a formidable asset on the sporting level but also for the brand to which he is very attached." – Cyril Abiteboul pic.twitter.com/5hkhKqGd1V — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020

“Renault es mi familia, mis mejores recuerdos en la Fórmula 1 con mis dos títulos del Campeonato Mundial, pero ahora estoy mirando hacia el futuro”, dijo Alonso. “Es una gran fuente de orgullo y, con una inmensa emoción, regreso al equipo que me dio la oportunidad al comienzo de mi carrera y que ahora me da la oportunidad de volver al nivel más alto.

“Tengo principios y ambiciones en línea con el proyecto del equipo. Su progreso este invierno da credibilidad a los objetivos para la temporada 2022 y compartiré toda mi experiencia de carrera con todos, desde los ingenieros hasta los mecánicos y mis compañeros de equipo. El equipo quiere y tiene los medios para volver al podio, al igual que yo “.

“Renault is my family, my fondest memories in Formula One with my two World Championship titles, but I'm now looking ahead. It's a great source of pride and with an immense emotion I’m returning to the team […]" – @alo_oficial #RSspirit pic.twitter.com/H9tUKpr4OI — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) July 8, 2020

“Es una gran noticia que el dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso, regrese a la Fórmula 1 con Renault el próximo año”, dijo el CEO de la Fórmula 1, Chase Carey. “Es un talento increíble y no podemos esperar a que vuelva a la parrilla”. en 2021. ”

Desde que abandonó la Fórmula 1 a fines de 2018 , Alonso ganó las 24 horas de Le Mans por segunda vez, ganó el campeonato mundial de WEC, no logró clasificarse para las Indy 500 y terminó 13º en el famoso Rally Dakar. Pero fue un regreso a la F1 lo que realmente ansiaba, y los podios ahora son el objetivo.

EFE