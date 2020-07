Mhoni Vidente: Horóscopo y predicciones del 9 de julio de 2020

Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos las predicciones y los horóscopos este 9 de julio 2020.

ARIES

El calor hoy te está afectando, potente Aries, y estás muy por debajo de tu rendimiento de diario. Te empeñas en no querer reconocer lo que vales, pero has de hacer un esfuerzo y confiar más en tu talento y en lo que puedes lograr si te lo propones.

Claro que todo requiere trabajo y tiempo, pero acaba llegando. ¡Ponte las pilas! Hoy también estás pendiente probablemente de una respuesta o de un resultado y los nervios te devoran.

Piensa en positivo. ¿Por qué no va a ser favorable? Es una tontería anticiparse a los acontecimientos y menos en este plan, agitada Aries.

Relájate y en tus ratos libres dedícate a pasarlo bien con tu pareja o con tus amigos. Recuerda que a diario has de poner un poco de chispa a tu relación, no dejes que se vaya apagando como una vela, sólo es cuestión de imaginación.

TAURO

No puedes dejar pasar ni un día más, estresada Tauro, sin dedicarte cien por cien a tu trabajo, recupera tu iniciativa hoy mismo. En los últimos días lo tenías un poco en segundo término porque otros temas más importantes para ti estaban ocupando tu mente a diario.

Pero ya no hagas más concesiones o te puedes perjudicar profesionalmente. Tendrás noticias de alguien a quien todavía no conoces pero que se interesa por temas que tú dominas.

Contacta con esta persona porque puede tener la clave de tu éxito, laboriosa Tauro. También recibirás un mensaje o una llamada de un amigo que no para de insistir a diario.

Parece que tú no estás demasiado por la labor, quizá no sientes una fuerte atracción hacia él, pero dale una oportunidad y presta mucha atención a lo que diga, es un personaje fuera de lo corriente.

GÉMINIS

Tienes cualidades e inteligencia para lograr lo que te propones, sólo necesitas saber que puedes lograr lo que te has fijado como meta y de hecho lo sabes aunque parece que en estos días lo has olvidado.

Muestra el lado más carismático de tu personalidad y brillarás en el mundo profesional.

Tan fácil como eso, cautivadora Géminis. Hoy presta atención a tus deseos más íntimos, haz caso de tu intuición a diario. Luego, prepara un buen plan de acción, idea los pasos a seguir y conseguirás tu meta. En el amor, también sigue a tu voz interior.

CÁNCER

El bajón anímico de los últimos días ha remitido, esperanzada Cáncer, y hoy te has levantado con la sensación de que la energía te sale por todos los poros y sientes que tu salud ahora es excelente.

Lo estabas deseando a diario y por fin vuelves a sentirte bien en tu propia piel. Por eso hoy podrás aprovechar las enseñanzas que pone ante ti la vida.

La primera de ellas es la fuerza que tiene la mente sobre el cuerpo. Cuando estás baja de moral, el físico se resiente. Una persona de tu entorno laboral a la que han promocionado puede ser un ejemplo para ti y te puede dar muchos consejos.

Escucha a diario lo que tenga que decirte, nativa de Cáncer. Tu pareja también te comunicará hoy algo importante, quizá un éxito laboral, comparte y celébralo con él como si fuera propio.

LEO

Hoy tus deseos pueden hacerse realidad si actúas correctamente. Si estás conociendo a alguien que te interesa pero en quien todavía no tienes mucha confianza, lanzada Leo, no le presiones.

Es lógico que tengas ganas de verle a diario, de estar a su lado, pero tendrías que adoptar la estrategia contraria, mostrar menos interés.

No te precipites o puedes fastidiarlo porque esta persona es reticente al compromiso, aunque puede cambiar si realmente encuentra la persona que le interesa y tú, apasionada Leo, puedes ser esta persona.

VIRGO

Por fin hoy tendrás la oportunidad de cambiar tu futuro, paciente Virgo. Esa buena idea que tenías a diario en la cabeza desde hace tiempo, ahora puedes empezar a ponerla en práctica. Decídete a actuar y no dejes que la oportunidad pase de nuevo de largo ante ti.

Tendrás una noticia importante sobre un cambio laboral que habías pedido y que te ha sido concedido o está en camino de serlo.

Para ti hoy es una jornada de cambios, al menos en la forma de pensar, nativa de Virgo, y también en los acontecimientos que vivirás a lo largo del día, porque te llega también otra oportunidad.

esta vez más personal, de conocer a una nueva persona que puede entrar en tu vida con mucha fuerza y que te aportará mucha felicidad a diario. Mantente atenta a quienes se cruzarán hoy contigo.

LIBRA

Es importante que hoy, nativa de Libra, recuerdes que nadie te obliga a hacer aquello que no quieres. Tú has de decidir a diario y si una cosa no te apetece, no la hagas, sin ningún problema ni remordimiento.No hemos de estar siempre del mismo humor y con los mismos ánimos obligatoriamente. Hoy estarás indecisa porque te invitarán a salir, o a una cena, a la que no tienes ningunas ganas de asistir, porque prefieres descansar o ir a otra parte.Di que no tranquilamente. No te supedites a los deseos de los demás a diario, condescendiente Libra Es posible que durante el día tengas un roce con una persona cercana, tal vez de tu ambiente laboral.Quítale hierro al asunto, mantén la calma y cuida tus palabras. Seguro que acabaréis en tablas y habrá entendimiento. Todos tenemos un mal momento.

ESCORPIO

Comienza hoy mismo a planear una salida de la ciudad para este próximo fin de semana, estresada Escorpio. Necesitas respirar aire puro, estar en contacto con la naturaleza, ver cielos despejados a diario, tanto de día como de noche.

Esto te renovará. Mejor si lo haces acompañada de, tu pareja o tus amigos. Necesitas tiempo para pasear y meditar.

Estás hecha un poco un lío y necesitas ver la realidad, saber lo que pasa a tu alrededor, desconcertada Escorpio. Aprovecha la salida para meditarlo. Con tu pareja ahora has de ser lo más sincera posible, aunque te cueste un poquito.

Es necesario que él sepa exactamente cómo piensas y a qué aspiras. Te irá mejor. Hoy proponte firmemente decirle las cosas tal como las ves, sin paños calientes. Observarás que a diario tu relación prospera.

SAGITARIO

Tendrás hoy un día tranquilo, ajetreada Sagitario. Aprovéchalo para ponerte al día en las materias que dominas porque te llegará pronto una buena oportunidad que requerirá de esos conocimientos a diario.

No pienses ni por un momento que no vas a dar la talla sólo porque andas un poco despistada en esos temas. Tienes buena base y sólo te falta ampliar la información.

También tienes muchos recursos y sabes aplicarlos. Te surgirá también la posibilidad de hacer muy pronto un viajecito, a un lugar que deseabas hace tiempo, aventurera Sagitario.

Ahora que económicamente te lo puedes permitir, hazlo. Si vas con tu pareja será como una luna de miel.

CAPRICORNIO

No es que te salgan las cosas mal por azar, querida Capricornio, como estás pensando hoy. Sucede que te asaltan sentimientos de culpa a diario por algo que sucedió en el pasado y esto tiene sus consecuencias.

Ese estado de ánimo te puede hacer cometer errores en el presente. Si lo vieras positivamente, te darías cuenta de que tienes todo a tu alcance para triunfar.

No tienes que dejar que las cosas del pasado se interpongan en este camino ascendente que tienes delante de ti. Si lo que te preocupa es que quizá hiciste daño a alguien con tus palabras o tus acciones, hoy mismo sácatelo de encima, nativa de Capricornio.

Busca esta persona y discúlpate. Libera tu conciencia, que lo andas arrastrando a diario como una piedra atada al cuello. Recupera tu energía positiva porque la estás necesitando. ¡Hazlo ya!

ACUARIO

Hoy, nativa de Acuario, tendrás la lucidez necesaria para ver que alguien que se acerca a ti a diario, aparentemente con buenas intenciones, es una persona muy falsa. Haz caso de tu intuición y sortea la situación que te quiere crear.

Evítala todo lo que puedas. Y bórrala de tus contactos para siempre jamás. Con amigos así no necesitas enemigos. Pero no por eso creas que la vida te está poniendo obstáculos y que tienes peor suerte que otros, agobiada Acuario, porque no es así.

No es una cuestión de mala suerte, es una cuestión de cómo afrontar a diario las dificultades cotidianas.

Si tienes ocasión de salir hoy con tus amigos, no dejes de hacerlo, aunque mañana tengas que madrugar. Te conviene mucho relacionarte con gente positiva y divertida. Esto liberará tu mente y te quitará preocupaciones.

PISCIS

Tu actitud de estos últimos días, querida Piscis, no ha jugado precisamente a tu favor y hoy puede complicarse la cosa en el trabajo si no prestas la debida atención.

Pon a diario los cinco sentidos en lo que tienes entre manos porque podrías cometer un error que tendría repercusiones negativas.Ahora que estás ya cerca del fin de semana, empieza a pensar muy bien si lo que estás haciendo te llena por completo o si te sentirías más satisfecha en otro campo profesional o en otra empresa.Es duro planteárselo, pero no querrás pasar toda la vida amargada, ¿verdad? Has de tomar decisiones respecto a tu vida laboral, abnegada Piscis, y cuanto antes, mejor.En el amor, si eres un corazón libre y sabes que alguien te observa a diario desde hace tiempo, piensa puede revolucionar tu mundo. Y ahí lo dejo…LAS PREDICCIONES:En su canal de Youtube, Mhoni vidente, difundió un video con sus nuevas predicciones en la que destaca que tuvo una visión sobre Livia Brito que explicaría la actitud agresiva que la metió en problemas.

La astróloga Mhoni Vidente publicó un video en su cuenta de YouTube donde da nuevas predicciones y donde habla del caso de Livia Brito, actriz que junto con su novio recientemente golpearon a un paparazzi en Cancún y hasta le robaron su cámara.

Ella tiene que disculparse con el hombre que agredió, también el novio, porque no se vale, nosotros pertenecemos completamente al medio artístico y pertenecemos al público y a la gente y ella cometió ese error.

Pero lo que más sorprendió es que Mhoni tuvo una visión donde vio que la famosa de 33 años estaría tomando un tratamiento de hormonas para embarazarse, lo que explicaría su carácter hostil.

Una de las visiones que tuve de Livia es que está tomando hormonas para embarazarse, por eso está muy alterada porque ya quiere ser mamá. Ya se quiere embarazar de su novio con quien tiene apenas 4 o 5 meses.

Yo creo que le va a venir pagando (al paparazzi) unos 150 mil pesos. Livia trata de calmarte, trata de llegar a un acuerdo con él y no te enojes, no hay que hacer problemas donde no los hay.

