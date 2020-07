Mhoni Vidente: Horóscopo y predicciones del 10 de julio de 2020

Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos las predicciones y los horóscopos este 10 de julio 2020.

ARIES

Aunque hoy no estés el mejor humor, desilusionada Aries, la verdad es que esta semana laboral en la que has tenido que enfrentarte a situaciones complicadas, ha valido para que tus superiores hablen de ti a diario.Hay un ascenso en el aire y tienes muchas papeletas. Este fin de semana que empieza hoy procura descansar todo lo que puedas.¡Y levanta el ánimo, que la vida es bella! Hoy deberías pensar en algún plan distinto de los que tienes a diario. Necesitas poner un poco de emoción a tu vida, querida Aries.En el amor, si estás en pareja quizá estás pensando que te cuesta demasiado esfuerzo mantener la chispa encendida. Prueba a ver, porque a veces la chispa se enciende sola. Mantén arriba la moral a diario. Estás a un paso de tu meta.

TAURO

Estos días has pasado momentos de mucha tensión, nativa de Tauro, y a veces te has sentido desbordada, pero hoy te has levantado de mucho mejor humor. Te conviene descansar ya y alejarte de la rutina laboral de diario.Hoy el día se te va a hacer mucho más llevadero. Piensa en la hora de la salida y en tu cita con tu chico. Esto te sentará bien.Y si eres una Tauro solitaria, hoy te sentirás más animada para salir y relacionarte con los amigos e, incluso, con gente nueva que te aportará muchas cosas a diario que te interesarán.Puedes descubrir un mundo nuevo, una forma distinta de enfocar la vida. Te vas a entusiasmar. De todas formas, tomar decisiones ahora entraña un cierto riesgo. No te emociones tanto que pierdas el norte. Mente fría.

GÉMINIS

Parte de tu estado de ánimo, que hoy es bastante bajo, viene motivado por el aspecto económico, nativa de Géminis. Te gustaría tener más medios porque se te ocurren mil cosas que hacer pero todas cuestan dinero.Si esto te deprime utiliza tu imaginación, a diario hay planes que salen gratis y tú lo sabes. Una salida con amigos a patinar, ir en bici, salir al campo o a la playa, son buenas ideas Entre esas personas alguien puede proponerte compartir un pequeño negocio. Es cuestión de pensártelo. También necesitas tiempo a diario para pensar en otros asuntos con tranquilidad.Hoy al llegar a casa ponte buena música y deja vagar la mente, tu intuición, querida Géminis, te llevará a visualizar la solución a los problemas que te preocupan. Piensa también en tu situación sentimental.

CÁNCER

Hoy notarás que has recuperado toda tu energía, sensible Cáncer. La mente es muy poderosa y la sola idea de tener por delante el fin de semana hace que te recuperes del cansancio y el estrés diario.Recuerda que si tienes algún asunto pendiente que resolver, no has de dejar pasar ya ni un día más. Y si vas aplazando algún tema de compromiso es necesario que le pongas fecha ya mismo.No pienses sólo en grandes cosas, porque pueden ser temas sencillos como un encuentro con la familia o una cita con un amigo. Pero un montón de cosas pequeñas pueden tener mucho peso específico, querida Cáncer.Dedica tiempo al ejercicio a diario. Te hará sentir muy bien y mucho mejor si lo compartes con tu pareja, ahora que te sientes mejor que nunca en la relación.

LEO

Has experimentado un cambio sobre diversos enfoques en tu faceta profesional, voluntariosa Leo, y ahora a diario te sientes más cómoda y feliz, sobre todo hoy, que has tenido un poco más de tiempo para reflexionar sobre todo ello y ves que has ganado amigos y prestigio.Es momento de dedicar tu energía al tema sentimental, que tal vez lo has tenido un poco a la espera, aunque hay cosas que es necesario resolver.Si hace ya algún tiempo que estás con tu pareja, es normal que te diga las cosas que no le gustan tal como son.Tómatelo como una crítica constructiva de alguien que te quiere, susceptible Leo. Pero si hace poco que sales con él, entonces plantéatelo porque si ahora ya te encuentra pegas, ¿qué pasará más adelante, cuando conviváis a diario?

VIRGO

Sigue haciendo lo posible, nativa de Virgo, por recuperar tu energía física y mental. Cuida lo que comes, no te pases con las cantidades ni con las bebidas y hoy, si puedes, descansa lo suficiente. ¿Cuántos días hace que no te echas una siestecita?A la salida del trabajo hoy regálate un cuidado intensivo corporal y facial, en casa, con cosas naturales que quizá tengas en tu cocina.Es mágico para recuperar el buen estado de la piel y ponerte de excelente humor. En casa se sentirás genial. Confía en tu intuición a diario, sensible Virgo, y haz lo que sientas.Es lo que te irá mejor. Es un buen día para la intimidad en la pareja y para eso no hace falta salir. Mañana ya habrá tiempo de salidas y relaciones sociales.

LIBRA

Estás acusando hoy una conjunción astral que no te resulta demasiado favorable, nativa de Libra, aunque también haya aspectos positivos. Tú a diario sólo contemplas los negativos porque te tienen preocupada.Es normal, pero hoy tendrás un respiro y te sentirás con mejor ánimo. Y es que el descanso hace maravillas, sobre todo si el tiempo libre lo dedicas a diario a cosas que te apetecen o que te gustan mucho habitualmente.Te sentaría hoy bien ir de tiendas a la salida del trabajo, despejar la mente ilusionarte y comprarte algo que te haga subir la autoestima, desmotivada Libra.También puede ser algo para hacer el hogar más acogedor. Es un buen día para mejorar tu relación de pareja. Entenderás como se siente él cuando tú estás de mal humor y le echas la culpa.

ESCORPIO

Parece que ahora a diario todo tiene un nuevo ritmo más acorde con tu personalidad, sensible Escorpio, y esto te pone de muy buen humor. Esto y también que el tema económico funciona a pedir de boca.Incluso hoy puede ser que alguien que te adeudaba una cantidad, te llame para liquidarla. Aprovecha esta tarde que tendrás tiempo libre para revisar facturas y cuentas.Puede que halles desajustes y tengas que reclamar. Ahora que estás más tranquila, sin la presión del trabajo diario, también es posible que te des cuenta de que esos momentos de ansiedad que te ha creado tu relación sentimental,era una percepción tuya poco realista, sugestionable Escorpio, porque tu chico está por ti. Hoy tienes todos los números para dejar este asunto zanjado por completo y volver a sentirte feliz.

SAGITARIO

Ya puedes prepararte, nativa de Sagitario, para pasar un fin de semana a tope, en el que habrá de todo un poco. Hoy posiblemente te sientas algo cansada, pero nada que no se pueda arreglar con un poco de aire fresco y un buen paseo al salir del trabajo.Deberías hacer esto a diario. Hoy es un día ideal para salir de compras, tomar un refresco en tu terraza preferida y hacer un poco lo que te dé la gana, improvisar, ir a lo que salga.Y cuando te canses de patear la ciudad y sus rincones maravillosos, refúgiate en casa, con tu pareja, tierna Sagitario.Tendréis tiempo de hablar de vuestras cosas y arreglar algunos temas que por trabajo has ido aplazando a diario hasta ahora. Si has estado un poco mosqueada por su actitud, hoy seguramente lo verás desde otra perspectiva.

CAPRICORNIO

Hoy te sientes relajada y optimista, emprendedora Capricornio La semana ha funcionado bien, a pesar de los nervios y de los momentos complicados que te ha tocado afrontar y el mal humor o la mala intención de algunas personas que lo han hecho todo más difícil a diario.Hoy te sientes satisfecha y motivos no te faltan porque ha sido una prueba superada con nota. Lo más importante es que a diario has sabido conservar la calma y ahora puedes respirar tranquila.Date algún capricho este fin de semana porque te lo has ganado, laboriosa Capricornio.En el terreno sentimental, si ha habido alguna bronca o roce con tu pareja, hoy podrás recuperar el buen rollo. Si todavía tienes el corazón libre, está todo a tu favor para que alguien te declare su amor.

ACUARIO

Tienes la cabeza repleta de cosas que quieres hacer hoy al salir del trabajo, ocupada Acuario. Organízate bien o al final del día tendrás la sensación de que no has hecho nada de lo que tenías previsto, como te suele pasar a diario.Si estás pensando en vender un coche, moto, electrodoméstico… y recuperar algo de dinero, ponlo online y ni se te ocurra vendérselo a un familiar o a un amigo porque te traerá quebraderos de cabeza a diario y podría incluso poner fin a una amistad.Y hablando de amigos, hoy uno de ellos te propondrá un plan que estarás tentada de rechazar, nativa de Acuario,pero no deberías porque será mucho más divertido de lo que te imaginas. Si en estos momentos estás sin pareja, no andes en su busca. Ahora no encontrarás a la persona idónea.

PISCIS

Lo más importante que tienes que hacer hoy, nativa de Piscis, es disfrutar de la gente más querida. A la salida del trabajo, dedica tiempo a tu pareja, tu familia o tus amigos más cercanos.

Estarás en tu salsa y te permitirá desconectar de todo lo que te ha preocupado a diario durante la semana. Tu intuición hoy estará a tope y tienes que aprovecharla para tener esas conversaciones pendientes que se arrastran desde hace tiempo.

Hablar siempre es necesario para resolver cualquier problema y tú, elocuente Piscis, tienes un gran talento para ello.

Hoy te sentirás muy bien en casita, pero aunque dediques unas horas al hogar, no dejes de salir a tomar el aire fresco, aunque sea entrada la noche. Haz esas cosas que a diario no puedes permitirte, date algún capricho o haz una pequeña locura.

LAS PREDICCIONES: ¡Terror en la Farándula!

En su canal de Youtube, Mhoni vidente, difundió un video con sus nuevas predicciones del espectáculo entre los que destaca el fallecimiento de tres famosos a causa del coronavirus

La astróloga Mhoni Vidente, sorprendió por su acertada predicción sobre el sismo que azotó a diversas ciudades de México, del que ya había advertido meses atrás.

Ahora, la adivina publicó un video en YouTube donde da nuevas predicciones del espectáculo, sin embargo, la que más llamó la atención es una donde supuestamente fallecerán tres famosos por coronavirus.

Según sus propias palabras, estos tendrían arriba de 70 u 80 años y serían de México o Latinoamérica. Además, se trataría de un comediante, un artista y una cantante, los cuales morirán por complicaciones relacionadas al Covid-19.

Aunque Mhoni Vidente no reveló los nombres de las posibles víctimas, aseguró que estas tragedias ocurrirán en los próximos meses, por lo que llamó a su audiencia a mantenerse sanos para evitar la enfermedad.

