Maskne es el nuevo acné, y esto es lo que lo está causando

Llámalo un signo de los tiempos: las marcas coreanas de cuidado de la piel Dr. Jart + y Peach & Lily ofrecen colecciones de «elementos esenciales de maskne» en sus sitios web. El proveedor de parches Hero Cosmetics recientemente hizo una publicación sobre el maskne en su blog. Pero, no descartemos el maskne — acné e irritación por usar una máscara — como otro acrónimo para comercializar productos para el cuidado de la piel.

«Oh, es algo real», dijo la Dra. Mona Gohara, profesora clínica asociada de dermatología en la Facultad de Medicina de Yale. Ella misma ha sufrido de maskne debido a sus tres de máscaras que lleva una sobre otra: una KN95 (similar a una N95) cubierta con una máscara quirúrgica para mantenerla limpia, además de un protector facial si está haciendo procedimientos.

«Oh, Dios mío, puedes sentir cómo se forman cosas con el aceite y el sudor cayendo», dijo la Dra. Gohara.

Maskne, el tipo más común de acné mecánico, también conocido como el tipo de acné que un jugador de fútbol americano pudiera desarrollar justo en las partes donde roza su casco, también es un tema por el cual el equipo de trabajo covid-19 de la Academia Americana de Dermatología (AAD) se ha sentido en la obligación de publicar consejos.

La atención médica y otros trabajadores de primera línea están en mayor riesgo porque sus máscaras son más ajustadas y las usan por más tiempo. Una carta de investigación publicada en el Journal of the American Academy of Dermatology informó que al menos el 83 por ciento de los trabajadores de la salud en Hubei, China, sufrían problemas en la piel de la cara. Y anecdóticamente, los médicos también informan un aumento en los brotes de acné en personas que no están bajo el cuidado de la salud.

«Las conversaciones sobre el acné han alcanzado un récord en mi consultorio y en mi bandeja de mensajes directos en Instagram», escribió la Dra. Whitney Bowe, dermatóloga en Manhattan, en un correo electrónico. Esto se debe a que las máscaras pueden empeorar los problemas de la piel que ya existen o causar otros nuevos. Solo agrega el calor y la humedad del verano y tendrás una placa de Petri para los brotes.

¿Cómo evitar Maskne? Sigue leyendo.

Considere el tipo de máscara que usa.

Solo usted puede juzgar la relación entre el tipo de material de la máscara con el nivel de protección que este le brindará, pero los dermatólogos sugieren que el algodón 100 por ciento es una muy buena opción ya que permite que la piel respire un poco. A medida que aumenta la temperatura y suda más, deberá mantener limpia la máscara.

«Es necesario tratar (la mascara) como ropa interior y lavarla con frecuencia», dijo el Dr. Candrice Heath, profesor asistente de dermatología en la Facultad de Medicina Lewis Katz de la Universidad de Temple. «No quieres que todo ese aceite, sudor y suciedad se asiente allí y luego volver a aplicarte todo eso en la cara constantemente».

Agilice su rutina de cuidado de la piel.

Muchos de nosotros usamos demasiados productos de belleza de todos modos, así que considere el uso la máscara como una buena excusa para adoptar la rutina más básica para el cuidado de la piel: un limpiador suave sin jabón y un humectante suave y sin fragancia.

«Menos ingredientes es mejor que más», dijo el Dr. S. Tyler Hollmig, director de cirugía dermatológica de la Facultad de Medicina Dell de la Universidad de Texas, a quien le gustan las marcas de farmacias como Eucerin y CeraVe. La crema hidratante cumple una doble función aquí. Además, bien, hidratando la piel, puede protegerla de la fricción de la máscara, como la crema para irritaciones de corredores.

Otra razón para usar menos productos: la máscara intensificará la transmisión del producto a su piel. (Usted ha visto este efecto secundario de la oclusión en acción si alguna vez, por ejemplo, ha tratado pies secos y agrietados aplicando vaselina y usando calcetines en la cama). Pero en el caso de productos con ácidos o retinols, que pueden ser irritantes, intensificar la transmisión es probable que no sea algo bueno.

La Dra. Carrie Kovarik, profesora asociada de dermatología en la Universidad de Pensilvania y miembro del grupo de trabajo covid-19 de A.A.D., sugiere usar productos con sustancias activas solo por la noche. Si nunca ha usado un retinol (los dermatólogos llaman a esto «piel ingenua»), la Dr. Kovarik dijo que «ahora no es el momento de probar uno». Si es un usuario experimentado, es posible que deba reducir su uso.

Romper con el maquillaje (al menos temporalmente).

Si te maquillas para una videollamada, considera quitártelo cuando salgas. El Dr. Heath increpa gentilmente a los pacientes que aparecen en pantalla en tele-citas con una cara llena de maquillaje.

«Este es el momento de atenuarlo realmente», dijo. Para aquellos que absolutamente no pueden romper el hábito, sugiere una crema hidratante teñida con protector solar.

Si suda bajo la máscara, la Dra. Shari Marchbein, dermatóloga en Nueva York, sugiere usar agua micelar o un limpiador suave para lavar rápidamente cuando se la quite. (El lavado excesivo de su rostro lo seca, haciéndole creer que necesita producir más aceite, lo que puede proporcionarle más acné que está tratando de evitar). Aplique una crema hidratante o, si es lo suficientemente tarde en el día, cualquier producto podrías usar de noche, dijo el Dr. Marchbein.

Cómo tratarlo si lo contraes

Si contraes el maskne, ten en cuenta que los tratamientos para el acné pueden ser irritantes y aún así debes lidiar con la continua irritación que la máscara produce.

«Usted puede ir a los gánsteres cuando sea el acné regular», dijo el Dr. Gohara. «Con Maskne hay que tener mucho más cuidado».

Ella recomienda usar un tratamiento de venta libre de peróxido de benzoilo, y comenzar con una concentración de 2.5 o 5 por ciento, no 10 por ciento. Si usa retinol, aplique ese producto una noche y el tratamiento localizado a la siguiente.

Si tiene piel negra o marrón y desarrolla hiperpigmentación por el acné, el Dr. Heath recomienda un tópico con ácido glicólico, que puede tratar tanto las imperfecciones como el oscurecimiento de la piel. Advierte contra el uso a largo plazo de un agente para aclarar la piel sin el consejo de un dermatólogo.

El Dr. Gohara, que al igual que el Dr. Heath se especializa en el tratamiento de la piel de color, les recuerda a los pacientes con hiperpigmentación que usen protector solar incluso en interiores, porque la luz azul de los dispositivos puede empeorar el problema.

Si lo que tiene en la cara parece más una erupción o «hace que quiera rascarse la cara», como lo expresó el Dr. Gohara, es posible que su problema no sea el acné. Es posible que tenga dermatitis de contacto, la cual ella ha observado en pacientes expuestos a las partes metálicas o de goma de sus máscaras, y algunas telas (que, cuando se lavan, pueden liberar formaldehído, un irritante) y colorantes.

La crema de hidrocortisona puede ayudar, aunque lo ideal es ira ver a un dermatólogo para un diagnóstico y tratamiento adecuados. «Dab deliberadamente, no te untes», dijo el Dr. Gohara. Esto se debe a que la crema de hidrocortisona puede «avivar el fuego del acné», dijo, aunque el mecanismo no está claro. (Sí, esto parece contradictorio porque las inyecciones de cortisona siguen siendo el estándar de oro para reducir una espinilla, pero es cierto).

Si ha intentado todo lo anterior y su acné persiste, puede considerar otras dos causas del acné: el estrés y la dieta. El Dr. Bowe escribió: «Si veo un quiste sensible en la barbilla, no hay forma de decir si apareció por la máscara, por esa noche de insomnio o por esos alimentos reconfortantes que fueron consumidos durante el fin de semana».

No se puede comprar como liberar el estrés en un frasco, pero cada vez hay más pruebas, incluido un gran estudio epidemiológico publicado la semana pasada en JAMA Dermatology, de que el chocolate y otros alimentos y productos lácteos de alto índice glucémico (azucarado) causan acné en los adultos.

Podrías, como aconseja el Dr. Bowe, evitar los refrigerios procesados y llevar las leches de coco o nueces de macadamia. Si eso es demasiado lejos, que te consuele que una máscara al menos oculta el problema.

Esta es una traducción hecha por El Diario de la nota Maskne Is the New Acne, and Here’s What Is Causing It original de The New York Times.