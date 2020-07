Murió el Actor Maurice Roeves a sus 83 años

La compañía Lovett Logan informó de la muerte del acto Maurice Roeves, quien fue uno de los protagonistas de la serie de televisión británica ‘Doctor Who’.

Maurice Roeves falleció a la edad de 83 años y por el momento no se sabe la causa.

El actor también es conocido por participar en películas como ‘Juez Dredd’ o ‘The Damned United’.

It is with great sadness that we can confirm the passing of our wonderful client #MauriceRoëves. We will miss him hugely & all our love goes to Vanessa and family. pic.twitter.com/Td4LRxiJYe