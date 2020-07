EE.UU lanzó en el Caribe un destructor con misiles nucleares cerca de Venezuela

El Comando Sur reiteró este miércoles su derecho a navegar en aguas territoriales del mar Caribe a pesar de los reclamos de Nicolás Maduro. Así lo dijo al publicar una foto del destructor USS Pickney navegando en el mar Caribe, «desafiando a Maduro».

«El régimen ilegítimo de Maduro incorrectamente asegura que tiene jurisdicción sobre 3 millas más allá de las 12 millas que le corresponden por aguas territoriales, una aseveración inconsistente con leyes internacionales», dijo en Twitter.

«Nosotros ejercemos el derecho legal a navegar libremente por aguas internacionales sin aceptar jurisdicciones ilegales», dijo el jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller.

BREAKING: #USSPinckney conducts a freedom of navigation operation in the Caribbean Sea, contesting an excessive maritime claim by #Venezuela . @DeptofDefense @NAVSOUS4THFLT @USNavy 1 of 3 https://t.co/VNjaiVBrFh

“The guaranteed right of nations to access, transit and navigate international waters is not subject to impositions or restrictions that blatantly violate international law.” – Adm. Craig Faller, Commander of U.S. Southern Command.@Southcom @USNavy https://t.co/9XKvYdUaYe