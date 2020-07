Mhoni Vidente: Horóscopo y predicciones del 16 de julio de 2020: funcionario público caerá preso

Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos las predicciones y los horóscopos este 16 de julio 2020.

ARIES

Hoy puede ser un gran día en el ámbito laboral, nativa de Aries, y esto se reflejará en tu estado de ánimo y tu relación con quienes te rodean.Lo mejor de todo es que a diario eres consciente de que tener éxito en la vida, encumbrarse profesionalmente, no significa dejar de lado a la familia, los amigos o el amor, sino tener la habilidad de compaginarlo todo con un equilibrio perfecto.Y hoy también será importante mantener el equilibro emocional. Si te encuentras involucrada en una discusión, no te dejes dominar por la rabia o la ira, impetuosa Aries.Mantén la serenidad y no pierdas los papeles. En el aspecto sentimental, si te gusta una persona y crees que no se ha dado cuenta, convócale a un encuentro, una cita. Por lo menos saldrás de dudas.

TAURO

Si te sientes indecisa sobre tu situación actual y tus planes de futuro, insegura Tauro, recuerda que ahora estás en un momento crucial de tu vida y puedes darte el lujo de rechazar lo que no te interesa.Hoy has de tomar decisiones con valentía y aceptar que hay un pequeño riesgo de equivocarse. Cuando encuentres obstáculos en tu camino, tienes que confiar en que posees el talento y la fuerza necesarios para superarlos.No es exclusiva tuya, todos estamos expuestos a meter la pata. Hoy, nativa de Tauro, puede llegarte una noticia fantástica, celébrala con tu pareja y con tus amigos.En el terreno sentimental, dale una sorpresa a tu amor, que se lo ha ganado a pulso a diario y prepara el fin de semana en un lugar tranquilo y romántico. Lo pasarás en grande y descansarás.

GÉMINIS

Si hoy te sientes decaída, vital Géminis, es porque ciertas cosas que te han ocurrido en la relación con otras personas te han hecho mucho daño a diario Quizá lo has silenciado para no complicar todavía más las cosas.Si te quedas esta sensación en tu interior durante mucho tiempo, puede afectarte incluso a nivel físico. Deberías contarlo a alguien o, incluso, a las mismas personas que te hirieron.¡Sácalo fuera! Hoy es posible que te des cuenta de que tu relación sentimental no atraviesa por su mejor etapa. Ha habido roces y discusiones a diario que han hecho mella.Puestos a ser sinceros, habla también con tu pareja sobre tus dudas, nativa de Géminis. No te impongas seguir en una relación desgastada sólo por no causar problemas o situaciones complicadas. Sé un poquitín más valiente.

CÁNCER

Hoy será un muy buen día para los nativos y nativas de Cáncer, aunque todo depende de cada uno en particular, de cómo afronte las situaciones y de cómo valore a diario los acontecimientos que envuelvan su vida.Tienes que plantearte ya mismo si el trabajo que haces te llena lo suficiente. Es importante disfrutar con lo que hagas, que sea casi como un hobby, que no te cueste levantarte por la mañana para ir a trabajar, que lo encuentres divertido.Si tu empleo actual no es así, empieza desde hoy mismo, sin prisa pero sin pausa, a buscar tu trabajo ideal.Si desde hace un tiempo tu relación sentimental ha sido un tanto complicada a diario, paciente Cáncer, ahora se estabilizará. Es momento de serenarse y disfrutar. La vida tiene estos ciclos, nada que ver con el desamor.

LEO

Si a diario haces caso de todas las opiniones de la gente, te vas a volver loca, querida Leo. Claro que lo hacen con la mejor intención, pero si tú comprendes que no te aportan nada importante o que incluso te complican la existencia, escúchalas con respeto y pasa de ello.La situación se te complicará si das valor a lo que no tiene ninguno. En cambio, hoy un compañero de trabajo te explicará algo que será una lección magistral para ti, nativa de Leo, porque te servirá para sortear una situación complicada de la que no sabías como salir.Deberías recuperar hoy el espíritu infantil, ese que te hacía ilusionarte a diario con cosas sencillas y disfrutar de los momentos de ilusión y felicidad. Te conviene recordar aquella frase: “Carpe Diem”, que tanto te gusta.

VIRGO

Aprende a apreciar todo lo que te da la vida a diario, pensativa Virgo, y no sólo los momentos buenos, sino que también es bueno aceptar las cosas que salen mal porque te hacen crecer personalmente.Hoy en el trabajo te sentirás mejor porque el clima laboral es bueno. Participa tú de ello haciendo comentarios sinceros sobre los aspectos positivos de los compañeros.No escatimes halagos si se lo merecen, pero tampoco caigas en la adulación. En tu vida sentimental, nativa de Virgo, si llevas poco tiempo conociendo a una persona, puede que te estés dando cuenta a diario de que no todo el monte es orégano.Sé valiente, atrévete a correr hoy la cortina y descubre lo que hay detrás. Es mejor saber la verdad que vivir engañada. Y piensa que cuanto más tiempo pase, peor.

LIBRA

Te esperan a partir de hoy, nativa de Libra, algunos cambios un tanto bruscos. No es negativo, simplemente debes estar prevenida. Podrás afrontarlos y superarlos a diario.Afortunadamente eres consciente de que tienes el control de tu vida y que puedes resolver cualquier situación que se te presente por tus propios medios.Hoy, aunque tu familia te presione para que te pronuncies sobre algo que están deseando, no hagas planes ni pongas plazos que seguramente no podrás cumplir. Sincérate con ellos y cuéntales que en estos momentos andas demasiado liada.En el terreno sentimental, afortunada Libra, si te sientes feliz y contenta por tener a esa persona al lado, no dejes de hacérselo saber y de expresarle todo tu amor a diario, también con hechos. Hazlo hoy mismo, no lo dejes para mañana.

ESCORPIO

Hoy te sientes preocupada, nativa de Escorpio, porque en estos últimos días, y hoy más que en otros momentos, tienes la sensación de que ciertas personas con las que te relacionas a diario te están dejando un poco de lado.Puede ser cierto. Revisa tu comportamiento y tu actitud de las últimas semanas, retraída Escorpio, porque quizá antes fuiste tú quien les hizo el vacío o no les prestó la atención que merecían. Estás a tiempo de arreglarlo.Y si eres consciente de que una persona en especial está molesta contigo, hoy es el día de enmendar esos errores de relación personal.Invítala a tomar algo y mantén con ella una charla cordial. Por otra parte, nunca más hagas caso de cotilleos ni contribuyas a que se propaguen. Te puede costar muchas enemistades.

SAGITARIO

No te desesperes hoy, nativa de Sagitario, si consideras que vas demasiado lenta en terminar tus tareas o en alcanzar tus metas. Cada proceso es algo muy personal y lo único que se necesita es trabajar y esforzarse a diario.A tu ritmo también llegarás y el trabajo previo estará impecable. Hoy presta atención a los detalles que le ponen chispa a tu vida, en especial los que se refieren a tu relación de pareja, romántica Sagitario.No ahorres palabras bonitas a diario, o cuando te sorprenda con una camiseta nueva o un corte de pelo más actual. Lo hace precisamente para gustarte.Si alguien te quiere contar sus problemas, piensa que no busca necesariamente un consejo. En ocasiones los amigos sólo buscan un hombro sobre el que llorar. Escucha, pero no des consejos si no te los piden.

CAPRICORNIO

Si hoy notas como si estuvieras estancada, inquieta Capricornio, analiza bien en qué estás fallando a diario y no eches la culpa a los demás, busca en ti la causa y la solución. Te dará buenos resultados y lograrás avanzar en tu trabajo más pronto de lo que te imaginas.En el terreno sentimental, como buena Capricornio eres testaruda y esto te impide cambiar de actitud en el amor cuando las circunstancias lo requieren.Tendrías que darle un poco más de cancha a tu pareja y tomarte tú también un respiro. Podéis daros un espacio para ver a vuestros respectivos amigos por separado.Esto suele dar muy buenos resultados. Nadie dice que las parejas tengan que ir juntas a todas partes a diario. Es sano tener una cierta independencia, le da aliciente a la relación.

ACUARIO

Ahora sí, querida Acuario, que estás empezando a ver que lo tienes todo al alcance de la mano para lograr lo que te propongas a nivel profesional y hoy lo percibirás con mayor claridad. Te ha costado pero al final ya estás levantando cabeza.También cuentas con el apoyo de gente fabulosa. Hoy un amigo te hará ver que ese problema que creías insalvable en realidad tiene una solución fácil.Si el amor en este momento no te funciona tan bien como desearías, inconformista Acuario, piensa que falta poco para que las cosas cambien. Recuerda que a diario tienes el cariño y el afecto de amistades y familia.Si has sufrido recientemente una ruptura, no mires hacia atrás. Céntrate en el presente y en el propósito de no cometer los mismos errores. Un nuevo amor llegará cuando estés preparada.

PISCIS

AmorTu sex-appeal es impresionante. Sentirá las miradas del sexo opuesto, que le persiguen y le desnudan. Aprovéchelo y ligue todo lo que pueda. Si está en pareja, será un día perfecto.SaludNecesita muchos mimos y caricias, para poder echar una sonrisita. No intente ser un superhéroe y pida ayuda si la necesitaDineroEl día comenzará neutral, sea constructivo y crea más en Vd. mismo para inclinar la balanza a su favor.AmistadLlama a tus amigos, queda con ellos… La suerte te llagará a través de tus amistades. Necesitas hacer vida social.FamiliaUna escapadita de fin de semana a la playa sería idóneo para fomentar el diálogo entre tú y tu familia. Propón una idea y ya verás como todos se apuntan.TrabajoHoy estarás al 100%organización, ideas, buen humor… Cumplirás tus objetivos sin darte casi ni cuenta… ¡Felicidades! Te sentirás genial.

Mhoni Vidente predice que funcionario público caerá preso en los próximos días

La méxico-cubana Mhoni Vidente sorprendió a los televidentes al revelar que un funcionario o exfuncionario público de México podría ir preso y que además podría atentar contra la vida de Emilio Lozoya

La reconocida adivina Mhoni Vidente ofreció sus nuevas predicciones en el programa Aquí Contigo donde destacó que algún importante político mexicano podría ir tras la rejas.

Definitivamente es una gracia divina que ya el pueblo mexicano, todo mundo, estamos esperando a que la justicia se hiciera parte.”

La astróloga reveló que esta persona que pisará la cárcel podría tratarse de un expresidente, exgobernador o gobernador actual o alguien del sindicato de Pemex va a caer preso en los próximos días.

Van a caer presos por culpa de sobornos fraudes y malos manejos. Ya es el momento ideal para que el pueblo mexicano recupere la confianza en el gobierno y en uno mismo y que podamos crecer y ser mejores.”

Mhoni también agregó que ahora que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, viene extraditado de España, le salió la carta de la muerte, lo cual podría significar que el exfuncionario podría sufrir algún tipo de atentado.

Tiene que tener cuidado Lozoya, porque la carta de la muerte lo va estar golpeteando y podría sufrir un atentado a su persona.”

Noticias al día y a la hora