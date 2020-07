No se te ocurra ponerte esto en la piel

Muchas veces cuando se nos acaba la crema o el jabón de cara, recurrimos a jaobnes y cremas corporales sin saber el daño que le hace a la piel facial. También conocemos mitos sobre otros productos que ayudan a desaparecer manchas, arrugas o hasta granitos, pero que en realidad le hacen más daño a nuestra piel sin darnos cuenta. Para que no vuelvas a cometer estos errores, te presentamos 10 productos que no debes, por ningún motivo, volver a ponerte en la cara.

1. Desodorante: Parecerá ridículo, pero hay muchas mujeres que creen que usar desodorante en la cara hará que no sude al momento de hacer ejercicio o cuando hace mucho calor. Los desodorantes contienen ingredientes como el magnesio que son dañinos para la piel de la cara. Muchos de estos ingredientes son fotosensibles, lo cual significa que cuando están en contacto con directo con el sol, dañan la piel. Aunque el desodorante está diseñado para evitar el sudor, aplicarlo en la cara tapará los poros, causará acné y la hará más susceptible a la irritación. De hecho, puede llegar a ser tan irritante que se convierta en una dermatitis. Recuerda que lo más importante en la piel es que respire, que los poros no estén tapados y que tenga los menos químicos posibles. Para asegurarte de no sudar, opta por un serum de buena calidad, un jabón efectivo y cremas hidratantes.

2. Spray de pelo: Seguro has escuchado que usar spray de pelo en la cara después de maquillarte es bueno para fijarlo. Queremos desmentir este mito, pues lo más malo que puedes ponerle a tu piel son productos para el pelo. El spray de pelo contiene laca y alcohol, lo que deshidrata, seca, tapa los poros e irrita la piel. Además de esto, usar el spray continuamente para fijar el maquillaje, hará que tu piel pierda vida y se vea más vieja. Pueden aparecer erupciones y hasta alergias que serán difíciles de eliminar. Si cae un poco de spray en tu cara cuando lo aplicas en el pelo, no te preocupes, un poco del producto no dañará tu piel, pero por favor, asegúrate de no volver a usarlo para fijar el maquillaje. Mejor, consigue un fijador especializado en mantener tu maquillaje intacto.

La laca del spray de pelo deshidrata la piel.



3. Shampoo: Tal vez te quedaste sin jabón de cara y sólo tienes shampoo a la mano y decides usarlo para lavar tu rostro. ¡No lo vuelvas a hacer! El shampoo está diseñado para limpiar el cuero cabelludo y deshacerse de los aceites de la cabeza. Esta manera de limpiar, no tendrá el mismo efecto en tu piel; al contrario, la secará y la irritará. La piel de la cara tiene moléculas mucho más delicadas que las de la cabeza, razón por la cual necesitas un jabón especializado para lavar tu cara.

4. Serum para el pelo: Debes tener muy presente que hay serums para el pelo y serums para la cara. Sólo porque un producto sea un serum, no significa que puedes aplicarlo en tu rostro. Lo mismo que pasa con el shampoo, pasa con el serum. El serum tiene ingredientes activos que son efectivos para el pelo y el cuero cabelludo, pero que definitivamente dañarán tu piel si lo usas en tu rostro. Estos ingredientes podrían causar arrugas, líneas de expresión, irritación y hasta manchas difíciles de quitar. Si lo que estás buscando es un serum, asegúrate que sea para la cara, y ni de casualidad uses un serum para pelo en la piel.

Es importante que laves tu cara con jabón para cara. Nunca con shampoo o jabón de cuerpo.

5. Colorante para el pelo: Sí, también te parecerá raro que alguien use colorante para el pelo en la cara, pero aunque no lo creas, hay mujeres que se pintan el pelo y, para lograr el mismo tono de color en sus cejas, aplican colorante de pelo sobre ellas. Esto es malísimo para la piel. ¿La razón? Los colorantes tienen ingredientes sumamente irritantes. De hecho, muchos de ellos son tan intensos que pueden afectar hasta el cuero cabelludo. Imagínate, si le hace daño a tu cabeza, ¿qué daño no le hará a la piel de tu cara? Si no quieres sufrir de quemaduras por los ingredientes, prueba con colorantes vegetales o con lápices para cejas, y logra el color que deseas.

6. Pasta de dientes: Admitámoslo, todas hemos usado pasta de dientes para secar un granito. Y aunque es un hecho que sí funciona para deshacerse de ellos, es un producto que no debes volver a ponerte en la cara. La pasta de dientes tiene ingredientes que irritan y secan la piel. El efecto que tiene con los granitos, también afecta al área que lo rodea, quemando la piel y dejando marcas que serán difíciles de quitar. La pasta también puede llegar a incrementar la producción de melanina, y esto es lo que dejará manchas oscuras en la piel. Muchas pastas contienen menta, lo cual irritará la piel y hasta puede llegar a decolorarla. Para deshacerte de los terribles granitos, mejor consigue un producto especializado y protege tu piel.

La pasta de dientes puede llegar a quemar tu piel si la aplicas sobre esta.

7. Vinagre: Muchas mascarillas hechas en casa contienen vinagre, pues es un ingrediente que puede funcionar como tónico para la piel. Lo malo, es que es un ingrediente muy potente que puede llegar a quemarla si tienes piel sensible o eres propensa a las alergias. Otro punto importante es que si vas a hacer una mascarilla con vinagre, siempre debes revisar cuánto tiempo lleva el vinagre en casa. Recuerda que el vinagre pierde agua con el tiempo, haciéndolo más fuerte y por lo tanto, más malo para la piel.

8. Mayonesa: Sí, aplicar mayonesa en el pelo ayuda a hidratarlo, pero eso no significa que hará lo mismo en tu piel. La mayonesa es un ingrediente muy ácido, grueso y oclusivo. Esto significa que ponerlo en tu cara sólo hará que se tapen los poros y que la piel no respire. Esto resultará en erupciones en la piel, puntos negros, granitos y hasta reacciones alérgicas. Si necesitas hidratar tu piel, busca una buena mascarilla hidratante o una crema especializada.

La mayonesa hidrata el pelo pero reseca la piel.

9. Alcohol etílico: Aunque el alcohol etílico sirve para desinfectar y limpiar heridas, eso no lo convierte en un ingrediente para resolver problemas faciales. Puede que lo hayas usado para limpiar tu piel, y al aplicarlo hayas sentido frescura en ella, pero eso no significa que está haciéndole nada bueno a tu cara. El alcohol etílico reseca la piel más que cualquier otro ingrediente. Esto, a su vez, tapa los poros, y genera más producción de aceites en la piel. Evita a toda costa usar alcohol etílico para cualquier cosa que no sea una herida en la cara. Es importante que revises los ingredientes de los productos para la piel antes de comprarlos y trates de no comprar cualquiera que tenga alcohol isopropílico, pues es el más dañino para la piel.

10. Crema de cuerpo: ¿Verdad que sería mucho más fácil aplicar la misma crema que aplicas en todo el cuerpo en la cara? Sí, definitivamente sería mucho más fácil, pero usar la misma crema de cuerpo para la cara, es lo peor que puedes hacer. Para empezar, las cremas de cuerpo son más espesas, gruesas, contienen fragancias y tienen ingredientes que no nutren la piel de la cara. La piel de la cara es mucho más sensible y delicada que la del resto del cuerpo. Por esa razón, es importante que la crema que uses para hidratarla sea específicamente para la cara. De otra manera, las cremas de cuerpo pueden llegar a resecar la piel, tapar los poros y causar reacciones alérgicas.

La crema de cuerpo nunca debe ser usada como crema de cara.

La información que se publica en Quien.com está basada en datos e información reales y no están relacionados con instituciones de salubridad o médicas. Visita a tu médico con regularidad, si existen dudas o necesitas más información sobre el tema.

