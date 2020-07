Venezolanos se quedan sin pasaportes por ineficiencia de oficina #Saime

Desde el 2017 se han presentado retrasos en la emisión del pasaporte por parte del Saime y mediante una consulta realizada en redes por El Pitazo, Runrunes y TalCual se detectó que 34 venezolanos tienen estancados sus trámites del documento de identidad internacional en la etapa del chequeo dactiloscópico, debido al desconocimiento de los trabajadores sobre el uso correcto de la plataforma, la falta de mantenimiento en el sistema y la burocracia

Texto: Daniel Benítez Tal Cual

En 2019, Marina Álvarez, fotógrafa y diseñadora gráfica, perdió una oportunidad de trabajo que le ofreció una empresa de ropa en Uruguay. No pudo salir del país porque no tiene pasaporte. La falta de su documento de identidad de carácter internacional no se debe a un descuido, sino que desde 2017 el proceso para tramitar por primera vez su pasaporte por primera vez se quedó estancado en el chequeo de huella dactilar.

“Llevo dos años a la espera de mi pasaporte. A finales del año pasado me salió un trabajo en Uruguay donde iba a ganar muy bien, pero no pude concretar porque no lo tenía”, dice Álvarez.

Saime deja a la gente sin pasaporte por falta de personal y mantenimiento de sistema

En los últimos tres años obtener un pasaporte se ha convertido en una pesadilla para los venezolanos. Desde el inicio, los problemas se han achacado a distintos motivos: escasez de material para elaborarlos, procedimientos complicados y debilidades en el sistema computarizado. De esa forma, se están violando derechos humanos y constitucionales como la identidad y el libre tránsito.

De acuerdo con tres expertos en sistemas consultados para este reportaje, la mayoría de las fallas se deben a la falta de mantenimiento e incapacidad de los trabajadores para manejar la plataforma del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Aunado a eso, argumentan los especialistas, la burocracia se le suma para que las personas se vean en la necesidad de pagarle a un gestor.

El Pitazo, desde el 7 de julio, ha intentado contactar al personal del Saime a través de su número telefónico, correo electrónico, Instagram y Twitter para conocer su versión, pero hasta la fecha de publicación no se ha obtenido respuesta.

A través de una encuesta por redes sociales, realizada entre el 15 de marzo y el 25 de mayo, El Pitazo, Runrunes y TalCual compilaron 34 casos de personas que no han podido obtener su pasaporte porque el proceso está bloqueado en el chequeo dactiloscópico (verificación de huella dactilar). Según la data recabada el inicio de esta falla se remonta al año 2017 y aún se mantiene. También se observó que no es una falla que ocurre solo en la capital, sino que también se reporta en distintas partes del país: Apure, Zulia, Bolívar, Anzoátegui, Distrito Capital, Sucre, Nueva Esparta, Trujillo, Táchira, Lara.