Jennifer Aniston insta a usar mascarillas de esta manera

La popular actriz se ha volcado en concienciar a la sociedad del uso de la mascarilla para evitar la propagación y contagio del coronavirus. La última forma en que ha tratado de hacerlo ha sido publicando la imagen de un amigo suyo enfermo de coronavirus en el hospital.

La actriz estadounidense ha compartido en las redes sociales una foto de un amigo identificado únicamente como Kevin en la que aparece acostado en una cama de hospital y conectado a una serie de tubos y cables luego de ser diagnosticado con COVID-19.

El amigo de Aniston, no presentaba ningún problema previo de salud cuando fue ingresado por coronavirus, explicó la actriz.

La foto que posteó va acompañada de un mensaje en el que la actriz insta a la gente a tomarse en serio la pandemia por covid-19 y los riesgos que conlleva no usar mascarillas. «Esto es Covid. Esto es real», escribe Aniston.

Según explica, la foto fue tomada a primeros de abril y desde entonces su amigo «casi se ha recuperado». «Este es nuestro amigo Kevin. Perfectamente saludable, sin ningún problema de salud subyacente», escribe la actriz, conocida por su papel en la serie ‘Friends’.

«No podemos ser tan ingenuos como para pensar que podemos superar esto… si queremos que esto termine, y lo hacemos, ¿verdad?, el único paso que podemos dar es, por favor: usa una mald#ta máscarilla», añadió.

This is our friend Kevin. Perfectly healthy, not one underlying health issue. This is Covid. This is real. ⠀

⠀

We can't be so naive to think we can outrun this…if we want this to end, and we do, right? The one step we can take is PLEASE #wearadamnmask.⠀ pic.twitter.com/RUqZZH4adC