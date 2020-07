Mhoni Vidente: Horóscopo y predicciones del 21 de julio de 2020

Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos las predicciones y los horóscopos este 21 de julio 2020.

ARIES

Hoy, querida Aries, tienes que cambiar de táctica en tu vida profesional, en lugar de andar quejándote o lamentándote. Te has de enfocar mejor a diario en tus obligaciones y poner en práctica lo que has aprendido en los años de estudio y de experiencia laboral, que lo tienes algo olvidado.

Ahí está la clave para que te salga todo perfecto. Hacer este repaso a diario te será muy útil para lo que estás haciendo ahora, que será el camino hacia un futuro exitoso mas adelante, quizá pasadas las vacaciones.

Alguien está jugando contigo porque cree que eres ingenua, sensible Aries. Se trata de una persona muy prepotente que no te interesa para nada. Hoy coge el toro por los cuernos, toma el control de la situación y corta por lo sano. Te sentirás aliviada.

TAURO

Hoy es probable que te afecte negativamente cierto tema sentimental, nativa de Tauro. Una experiencia negativa del pasado últimamente te está pasando factura a diario. Crees que no volverás a sentir por nadie lo que sentías por esa persona.Sin embargo, lo tienes todo a tu favor para volver a empezar desde cero. Hay muchísimas personas con las que podrías sentirte feliz, desencantada Tauro.Sólo hace falta que tomes las medidas para que se haga realidad. Si a diario evitas salir y relacionarte, el amor no va a venir a casa a buscarte. Desde hoy mismo cambia esa forma de pensar.Sal con los amigos, distráete y diviértete. El amor pasará en cualquier momento por tu puerta. Hacer ejercicio te ayudará a levantar el ánimo y además te pondrás en forma. Intenta crear este saludable hábito.

GÉMINIS

Pasas por una excelente etapa, nativa de Géminis, y eres capaz de hacer todo lo que te propongas a diario. Sólo te falta confianza en ti misma.Hoy mismo hazte el propósito de cambiar esta situación. Tanto si trabajas por cuenta ajena como si tienes un negocio, averigua qué han hecho las personas que han triunfado en tu sector, cómo lo ven y cómo lo viven.Es posible que tengas que hacer algunos cambios en tus hábitos laborales, querida Géminis, pero te van a resultar muy positivos, vale la pena que lo intentes.Si andas en busca de un empleo, hoy puede surgirte una posibilidad de encontrar la vía de cara al futuro. Pon toda tu energía en ello a diario y no dejes que te baje la moral, porque es la causa de todos tus innecesarios malestares.

CÁNCER

Tu fama te precede, nativa de Cáncer, y te proporciona oportunidades de trabajo a diario, todos te buscan y esperan poder contar contigo. Hoy podrías recibir una propuesta, aparentemente buena, que te hará dudar.Has de valorar lo que tienes ahora y plantearte si ir a otra parte con el consiguiente riesgo, porque no sabes qué te vas a encontrar.Es mejor que lo hables con alguien de total confianza, entre dos personas podréis discernir mejor qué es lo que más te conviene ahora. También haz caso de tu intuición, querida Cáncer, porque ya sabes que siempre te da la clave.Alguien a quien le importas mucho y que se preocupa de tu bienestar personal te manda muchos mensajitos a diario. No dejes de responderle hoy, tal vez es la persona ideal para consultar.

LEO

A diario eres rápida como una bala, nativa de Leo, y esto tiene muchas ventajas pero también algunos inconvenientes que debes considerar, porque no te da tiempo a pensar, a reflexionar.Intenta ir más despacio y cometerás menos errores, además te dará tiempo a enterarte bien de las cosas y aprender mucho. Hoy una persona importante te pedirá ayuda pero te resultará imposible atender esta petición por otros compromisos previos.Explícale bien a esta persona por qué no puedes acudir a su llamada y convéncele para que aplace un poco el encuentro. No dejes este tema sin solución, despreocupada Leo, porque esta persona te puede brindar una gran oportunidad en el futuro próximo.Si hoy un amigo te invita a salir de forma inesperada, acéptalo, aunque no tengas por costumbre salir a diario entre semana. Tendrás una sorpresa.

VIRGO

Hoy, coqueta Virgo, deberías reconsiderar tu comportamiento diario en el terreno sentimental. Estás conociendo a alguien y en cierto modo le estás vacilando.Tómate más en serio las posibilidades que tienes con esa persona, que ha demostrado estar por ti y tener buenas intenciones. Si te atrae lo suficiente, avanza un poco para afianzar una relación y si no te conviene, no le entretengas.Piénsalo antes de decidirte, no vaya a ser que luego te arrepientas, nativa de Virgo. Ahora tienes mucha proyección laboral, presta más atención a este tema porque supone tu realización profesional y se te puede escapar de las manos.Estás un poco baja de moral y últimamente tiendes a compararte a diario con quien no debes. Sé tú misma, sal con gente más afín a ti y se te pasará todo.

LIBRA

Hoy te espera un trabajo arduo, vital Libra. Desayuna fuerte e incluye fruta para que te de la energía necesaria porque la vas a necesitar. Últimamente, contrariamente a tu naturaleza, a diario tienes tendencia a quedarte paralizada delante de los problemas.Es lo último que tienes que hacer. Piensa en lo que sucede y luego actúa, haz algo. Seguramente podrás resolverlos pero si no es así, toma la situación como una enseñanza.Aprenderás mucho más que si te quedas quieta y además tal vez consigas sacarte el problema de encima. Paralizarte a diario no te va a traer nada bueno. Si alguien te debe dinero, no cuentes todavía con él, confiada Libra.El pago de esa deuda se retrasará, pero tú sigue insistiendo en cobrar. En el amor, tampoco te fíes de las apariencias. No es oro todo lo que reluce.

ESCORPIO

Hoy tienes por delante algún contratiempo con alguien de tu trabajo, pacífica Escorpio, una persona que ya tiene fama de conflictiva y que se mete en jaleos a diario. Enfrentarte a esa persona no te va a dar resultado.Tendrás que valerte de tu astucia para evitar que se te suba a caballo o te ponga en evidencia.Sobre todo, evita utilizar un tono agresivo. No te preocupes, estás sobre aviso y sabrás reconducir la situación. Tampoco tu vida sentimental anda hoy muy boyante, sensible Escorpio.La persona que está a tu lado no te ve decidida a avanzar en la relación y esto le hace plantear cambiar el rumbo. Si estás realmente enamorada, estás todavía a tiempo de arreglar el desaguisado. Has de cuidar la atención que le dedicas a diario. Él cree que no te importa.

SAGITARIO

No te desanimes, nativa de Sagitario, si las cosas no pasan a diario tan deprisa como tú desearías. Hoy tu gran creatividad, que ahora se halla en alza, te reportará muchos beneficios en el futuro, a corto plazo, aunque todavía deberás esperar un poco.Pero para que esto suceda, tanto hoy como en días sucesivos tienes que esforzarte un poco más. No dudes de tu talento, que lo tienes por arrobas, ni de que has elegido el camino adecuado, insegura Sagitario.Pronto llegará un momento en que tu trabajo y sus resultados te harán sentir muy feliz.Hoy también tendrás la oportunidad de conocer a alguien muy importante a través de una amistad. Enfoca bien la conversación y háblale del proyecto que tienes en mente a diario. Puede ayudarte a hacerlo realidad antes de lo que te imaginas.

CAPRICORNIO

Quienes te rodean y te quieren, perfeccionista Capricornio, están a diario muy pendientes de ti pero tú no les prestas mucha atención. Hoy deberías hacerlo porque una de estas personas te puede dar un consejo que necesitas, aunque no lo sepas.Ellos ven las cosas desde otra perspectiva más amplia y te aconsejarán bien. Eso de no prestar mucha atención parece que es algo que llevas implícito, porque también tu pareja está desanimada por la misma causa, querida Capricornio.Exprésale con más frecuencia tus sentimientos, a diario si es posible. Y no dejes de intentar conseguir ese objetivo que te has propuesto.De paso, hoy dedica tiempo a tu aspecto personal, aplícate algún tratamiento de cosmética, renueva tu peinado y cuida tu imagen. Va bien hacerlo cada cierto tiempo y ahora, de cara a las vacaciones, ya toca.

ACUARIO

El amor te sonríe hoy en el terreno sentimental, nativa de Acuario. Vas a vivir un momento mágico con una persona que conoces desde hace poco y a quien estás viendo a diario.Será eso, un instante, pero bastará para que te des cuenta de que entre los dos puede haber algo más.Haz lo posible por conocer mejor a esta persona, que te llega de una manera natural y sin que hayas puesto intención en ello. Podría convertirse en el amor de tu vida. Y haz el favor de abrir los ojos y darte cuenta de todo lo bueno que tienes a tu alrededor, afortunada Acuario, porque a veces no lo aprecias.Hoy una persona cercana te dará un consejo, toma buena nota. A diario, toma en ayunas dos vasos de agua, te ayudará a sentirte más enérgica.

PISCIS

Hace ya un tiempo, laboriosa Piscis, cometiste un error importante en tu trabajo pero aquello te ayudó a crecer y a diario aprendiste mucho de esa historia. Hoy toca poner en práctica todas o parte de las reflexiones que tuviste que realizar entonces.Recuérdalo bien porque se te presentará una ocasión complicada y puedes recurrir a las soluciones que pensaste entonces.En el terreno económico, guarda hoy muy bien tu dinero y tu cartera, podrían robarte y quedarte sin blanca. Ten especial cuidado si viajas en transporte público.Tienes un amigo que nunca te falla en los momentos difíciles y es fiel como tú, nativa de Piscis. Llámale hoy porque puede estar pasando por una situación complicada y es justo que ahora le correspondas por lo que hizo por ti a diario tiempo atrás.

