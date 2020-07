Mhoni Vidente: Horóscopo y predicciones del 22 de julio de 2020: Se suicida John Travolta

Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos las predicciones y los horóscopos este 22 de julio 2020.

ARIES

Has de empezar hoy mismo a tomar decisiones importantes en el terreno sentimental, querida Aries. Si estabas buscando algo especial que anime tu vida a diario, algo realmente importante para ti, ahora puedes estar cerca de tener tu gran oportunidad y quizá sea con alguien a quien considerabas un imposible.La vida es una caja de sorpresas y en el aspecto amoroso todavía más.Aunque hasta ahora tenías la excusa de que se puede vivir sin amor, has de reconocer que amar a alguien y ser correspondida a diario es muy importante. Abre bien los ojos porque lo tienes muy cerca, despistada Aries.También hoy es un buen día para el afecto familiar. Quizá tengas a alguien en este círculo que necesita que le eches una mano en algo que tú dominas. Atiéndele.

TAURO

A ti, nativa de Tauro, te va muy bien a diario ver la vida con ojos de niña. Quitar hierro a ciertas cosas y buscar la manera más sencilla de hacerles frente. Suele dar buen resultado y hoy lo podrás comprobar.Ahora las cosas te funcionan y tal vez en parte sea debido a esta actitud, a esta forma positiva de ver la vida.En el terreno amoroso, en cambio, tienes un poco de lío porque últimamente estás sacando todos los defectos de tu pareja, a diario sólo te fijas en lo que se equivoca.Tendrías que empezar a valorar lo positivo y pensar que nadie está libre de cometer errores, lo importante es corregirlos, exigente Tauro. Intenta ponerte en su lugar, no seas egoistona. Si le quieres, compénsale y hoy dale una sorpresa.

GÉMINIS

A diario te estás perdiendo algo y no te das cuenta, nativa de Géminis. Si tienes un trabajo estable, quizá deberías olvidarte por el momento de intentar suerte en otra parte y darte cuenta hoy de las posibilidades que tienes de avanzar y crecer profesionalmente en este puesto.Si andas un poco sobrecargada, tal vez sea el momento de hablarlo tranquilamente con tus superiores y pedir una gratificación extra por esas horas de más que te ves obligada a hacer para que todo salga puntualmente.Reconocerán tus méritos. Hazlo hoy mismo, piensa en cómo vas a exponer tus argumentos y da el paso, lanzada Géminis.Eso si, no te tiene que pesar el esfuerzo diario, incluso si requiere quitarte algunas horas de sueño de vez en cuando. No dudes que la recompensa llegará.

CÁNCER

Una sobrecarga de obligaciones puede ser el motivo de que te hayas sentido a diario malhumorada y nerviosa, introvertida Cáncer.Hoy, en cambio, te sentirás mucho más optimista porque tendrás una propuesta para hacer algo que te ilusiona mucho, quizá el próximo fin de semana, y que te cambiará el humor.Hoy, a la salida del trabajo, haz una visita a la familia. Les has dejado un poco de lado para atender a tus numerosos asuntos, pero ya va siendo horas de que les compenses. Llévales una horchata o apúntate a cenar con ellos.Será reconfortante para todos. En el amor, necesitas poner más energía a tu relación, tímida Cáncer, un poco de pasión nunca viene mal. Es probable que a diario estés descuidando un poco la cuestión íntima. Ponle solución ¡ya! Te alegrarás de haberlo hecho.

LEO

Es muy importante, nativa de Leo, que hoy mismo empieces a buscar la solución a la falta de tiempo. Has de encontrar el momento de hacer a diario las actividades que más te gustan y dejar que el trabajo sea algo importante pero no tanto como para dedicarle tu vida entera.Necesitas cambiar la visión de la vida y del mundo en general. Has de empezar a poner orden en tus asuntos a diario y dedicarte a cosas te hacen feliz y a las que has dejado de prestar atención.Ahora no estás en un buen momento de liarte en gastos importantes, ahorradora Leo, como la compra de un piso.Vienen tiempos de vacas flacas en general y podrías agobiarte con los pagos. Si te decides por un alquiler asequible a diario estarás más tranquila y preservarás tus ahorrillos.

VIRGO

Siéntete hoy muy satisfecha porque tus relaciones personales son envidiables, querida Virgo. Muchas de las personas que te rodean son humanamente una maravilla y éste es, quizá, tu mayor tesoro.Mantén esta buena relación a diario, con un contacto constante y atendiendo sus necesidades cuando alguien lo precise, igual que ellos hacen contigo.Por eso si hoy mismo uno de tus amigos reclama tu ayuda, acude. Seguro que te devolverá el favor cuando más falta te haga. En estos días es probable que hayas conocido a una persona que se puede convertir en una amiga o amigo íntimo porque tiene muchas afinidades contigo, sociable Virgo.Ahora que muchas de tus amigas y amigos están en pareja y tienen menos tiempo para compartir, te viene como anillo al dedo. Procura verle a diario y establecer una buena conexión.

LIBRA

Hoy no estás para tirar cohetes, nativa de Libra, y estás viendo que la vida es muy complicada a diario, que tienes muchos temas para resolver y pocos ánimos para hacerlo.Lo mejor que puedes hacer es contar tus problemas a alguien de confianza, un familiar o una amiga. A veces sólo con expresar tus preocupaciones en voz alta, te das cuenta de la solución.Además, estarán encantados de prestarte ese apoyo en el momento que lo necesitas. A lo largo del día de hoy, además, puede contactar contigo una persona que necesita que le eches una mano a diario en un tema en el que eres experta.Hazlo, te compensará. En el amor, si estás sola, no te lances ahora en busca de tu alma gemela, seductora Libra. No es un buen momento. Antes recupera tu equilibrio emocional.

ESCORPIO

Ahora que estás valorando más las cosas importantes de la vida, temerosa Escorpio, empiezas a recoger los frutos de esta forma de ver las cosas.No es una cuestión de un momento, puedes mantenerlo a diario durante el tiempo que quieras si sigues por este camino. Sólo te falta un poco más de empuje porque a veces te duermes en los laureles y lo que no puedes esperar es que las cosas se resuelvan solas.Si te interesa algo, ¡ve a por ello! Hoy puedes recibir una oferta profesional. Te están poniendo en bandeja algo con lo que has soñado a diario.Tu economía también mejorará, agobiada Escorpio. Has pasado por un ciclo en el que a diario has tenido que administrarte muy bien, pero ahora entras en una nueva etapa. Sigue esforzándote y tendrás una economía desahogada.

SAGITARIO

Ármate de paciencia, tranquila Sagitario, porque hoy puedes vivir situaciones algo complicadas en el terreno laboral. Tendrás que superar algunas dificultades, como has venido haciendo últimamente a diario, pero hoy la vida te ofrece la oportunidad de demostrar tu capacidad de acción y lo hábil que eres resolviendo cosas de este estilo.Si tienes gente a tu cargo y quieres que su actividad sea productiva, procura explicar bien lo que esperas que hagan.La base es que comprendan qué esperas de ellos y cómo han de realizarlo a diario. Todo este esfuerzo no cae en saco roto, te será compensado.En el aspecto amoroso, estás necesitando conocer a una nueva persona que llene tu vida, romántica Sagitario. El tiempo de soledad se ha acabado. Hoy es momento de compartir con los amigos y recuperar la ilusión.

CAPRICORNIO

Te espera hoy un día bastante duro en el trabajo, temperamental Capricornio, pero no tendrás que esperar mucho para ver tus esfuerzos recompensados.A diario analiza bien cuáles son las cosas que te ayudan a avanzar y ponlas por delante de las que no te aportan nada positivo. No te quedes parada.Lo que ahora necesitas es mucha marcha para sacar adelante lo que tienes entre manos y sortear cualquier dificultad que pueda surgir. Hoy se acercará a ti una persona que lleva tiempo observándote aunque tú ni te has dado cuenta de su presencia, despistada Capricornio.Si te pide una cita, acéptala. Puede ser un buen partido. Y recuerda que mantener una actitud positiva a diario te permitirá vivir la vida de mejor humor y esto atraerá hacia ti a la gente como un imán.

ACUARIO

Estás en un excelente momento para empezar a cambiar ciertas cosas en tu vida y seguir progresando, nativa de Acuario. Tus aspiraciones están muy bien aspectadas y quizá te surja hoy una idea que puede darte muy buenos beneficios económicos en un futuro no muy lejano.Empieza a dar los pasos oportunos a diario para llevarla a cabo. Pero, además, explora también otras alternativas para obtener más ingresos.Si estás interesada en participar en algún negocio, haz hoy los contactos oportunos porque te darán buen resultado. Eres una afortunada, porque también el amor tiene hoy sorpresas muy agradables reservadas para ti, pasional Acuario.Tienes a alguien que te quiere de una manera incondicional pero necesita saber que sientes lo mismo y que puede contar contigo a diario. Si es así, no dejes de demostrárselo.

PISCIS

Anímate hoy porque estás en un momento excelente para poner en marcha un proyecto que tienes en mente desde hace tiempo, creativa Piscis. Si te lo propones puedes tener un éxito superior incluso al que esperas.Si se trata de un negocio y no tienes suficiente dinero para arrancar, busca hoy financiación. Y permanece atenta a diario a los consejos de esa persona de confianza a quien le sueles contar tus cosas más íntimas.Hazle caso porque te orientará bien. Estás muy acertada en tu forma de disfrutar de las cosas sencillas, que te aportan mucha felicidad.Sabes que lo realmente importante para sentirte bien es la salud, el amor y el trabajo, querida Piscis, tres aspectos que van a mejorar mucho si sigues creciendo personalmente a diario como lo estás haciendo ahora. Hoy, además, la vida te reserva una sorpresa.

LAS PREDICCIONES:

Mediante YouTube, la también adivina reveló que en los próximos meses el actor John Travolta podría atentar contra su vida después de que en días recientes su esposa Kelly Preston perdiera la vida víctima del cáncer.

John Travolta definitivamente está cayendo preso de la depresión, de la angustia, de la tristeza. Lo veo que él mismo va a atentar contra su vida, así que hay que rezar por él, señores”, dijo la famosa.

Cabe recordar que Jett, hijo mayor de John Travolta, falleció en 2009 cuando tenía solo 16 años, a causa de un episodio de convulsiones mientras pasaba unos días en las Bahamas junto a toda su familia.

