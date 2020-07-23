A Elizaveta no puedes dejar de verla

Ellas En La Red
Por MGR
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shooting for @sorrynotsorry.ru @darialy__ 🖤

Una publicación compartida por Elizaveta. Model. (@baryshevalisa) el

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в каких единицах измеряется сила, способная меня от тебя оттащить? я не хочу, чтобы ты грустила, я просто не позволю тебе грустить. я просто не смогу тебя отпустить, все мосты сожжены, наш оказался огнеупорным, твои контрасты от крыльев до сатаны, от милой девочки, до самого грязного порно, и я покорно следую за тобой, а ты, вслед за мной, и так по порочному кругу, подарок, нещадно подкинутый мне судьбой, сжимая все крепче и крепче рука об руку. меня зовет твой голос, проклятый ом, разливается в такт, а в мыслях одна сансара, за жизнью в жизнь, средь всех известных времен, я буду с тобой и мне тебя будет мало. это какой-то сплав невиданного металла, мне нужно все: плоть, кровь и душа твоя молодая, и чтобы ты, мучительно так страдая, вся такая слабая, истекая, бросалась ко мне, чтобы снова и снова пробовать. на самом деле, самая страшная пытка, как будто на живую гореть в огне – это быть рядом и жадно не нацеловывать. 11.11 ♥️ Ph: @danilovnikolay

Una publicación compartida por Elizaveta. Model. (@baryshevalisa) el

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