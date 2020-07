Marjorie de Sousa sorprende cantando un tema de Thalía

Luciendo un fabuloso vestido verde, diamantes en su rostro y utilizando como escenario una azotea con una piscina infinita, Marjorie de Sousa grabó un video en el que canta.

La actriz venezolana interpretó dos canciones; una de ellas fue ‘Equivocada’, que fue un éxito en la voz de Thalía. Y esto, al parecer, no fue del agrado de una buena parte del público.

El video lo compartió en YouTube, donde escribió “Los invito a disfrutar conmigo las versiones acústicas de “Equivocada” y “Un poquito tuya”. Lo hice con mucho amor para ustedes”.

Los compositores de la canción Equivocada que interpretó Marjorie de Sousa –y que cantó la diva mexicana Thalía– son María Bernal Hernaádez y Mario Alberto Domínguez Zarzar.

Sin embargo, la venezolana fue blanco de las críticas en redes sociales, donde se burlaron de su intento por intentar hacerse un hueco en el mundo de la música.

“Ay, no por favor, esta mujer no canta, qué horribles ladridos. Ofensa a los oídos”; “Puro show, le está maullando a Julián Gil, digo maullando porque no canta nada”, fueron algunos de los comentarios. Otros expresaron su respaldo a la actriz.

En los últimos meses, Marjorie de Sousa se ha visto envuelta en una mediática disputa legal por la custodia del hijo que tiene con Julián Gil. Ambos han dado declaraciones bastante polémicas y, al parecer, no se ve un desenlace para este enfrentamiento entre las dos celebridades.

800Noticias