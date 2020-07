Columna de Alfredo Millán del #26J

Debo darle las gracias a los innumerables lectores que en estos días llenaron mi correo agradeciendo la columna, GRACIAS, y pasando a la vivencia de lo que aquí sucede, yo creo que Margarita, vive aún por la braveza de sus habitantes quienes hacemos honor a los bravíos Espartanos, nombre este que adquirimos de la epopeya, que por cierto esto lo recuerdo de una de esas clases que nos daba en Bachillerato un profesor que en nada se parece a los de hoy en día, eran insignes estudiosos y dedicados a la enseñanza, quien nos decía, si alguna vez en su vida viajan a Grecia, no dejen de visitar el paso de las Termópilas, que fue donde 300 arrogantes Espartanos, defendieron esa punta o entrada a Grecia, del ejército del hijo de Dario I, “Gerges”, catalogado como el más grande ejercito que haya pisado la tierra y que tuvo la osadía de mandar a azotar al mar, porque si a la verdad vamos, cada día estamos más pobres y con menos recursos y trabajo para afrontar no solo la Pandemia, sino la crítica situación, la carencia es total, no se hasta cuanto más podemos resistir, ante el acoso del Virus o quizá con las demás faltas, comida, agua y ahora lo que está sucediendo con la gasolina a los que tenemos vehículos, que estamos acorralados, bien porque no la surten o no la hay, o sea para bien de nosotros, obligándonos a permanecer en nuestros hogares y así no caer en el contagio que se está desbordando, ya que de cinco o seis contagiados que teníamos, hoy la cifra es de Cuatrocientos diarios o alguna mala política implementada por el denominado protector, ojala sea lo primero** Se nos anuncia que vienen 4 Barcos, más, cargados del combustible para antes del 30, Dios quiera que sea así, pero por favor búsquense a quien aplique mejores dispendios, para que lo que ya estamos viendo todos los días, largas colas; hemos visto el sacrifico y empeño del Comandante Wencelasky o como se escriba correctamente, pero él solo no hace montañas, necesita de mejores colaboradores no que enreden y hagan más dificil la coordinación,! Maduro!, dale al Vicealmirante Wencelasky toda la Coordinación, sino es así vean el enredo y el desorden en la Bomba del Sambil **Como Abogado en ejercicio que vivo recorriendo las diferentes áreas, es significativa la labor de dos damas, y no lo hago con el ánimo de ganar Indulgencias, para salir favorecido en contienda alguna, no, porque siempre me he caracterizado por ser estudioso del Derecho y ejercerlo con dedicación y sin influencias de nadie en particular, los jueces y Fiscales que me han visto actuar así les consta, esas damas a las que me refiero, la nueva Juez Rectora, La Dra Yepez y la Fiscal Superior, la Dra Ana Karina a quien no conozco en lo personal, ambas se preocupan porque los Abogados que ejercemos sean tratados con el debido respeto que se merecen y que sus derechos sean garantizados como lo es el de Trabajar.**Vienen los empujones para ocupar el escaño en la Asamblea Nacional, por allí me datearon que el cantante Nacho, el mismo que hacía dúo con Chino, va a experimentar buscando un puesto en Margarita, lo que si le digo a Nacho, a quien tampoco conozco en lo personal, que no haga como los tantos que han pasado por estas calles, que después que salen electos con el Voto Margariteño, se olvidan de esta tierra y sus tantos ofrecimientos, nada más eso le digo; también les informo que el samplegorio que están viviendo los Adecos en este terruño es de padre y señor, existen los candidatos que se aliaron con Bernabé Gutierrez, que es el nuevo Jefe y dueño de la Tarjeta Blanca, el ing Oscar David a quien le han esquilmado el cuero, me dicen que Bower Rosas anda asomando y cualidades tiene, Felipe Rodriguez, Morelito Rodriguez y Tobías Bolivar, quien se parece a el Remintong que cuando pierde arrebate, esto sin meter a los aspirantes por Primero Justicia que en la próxima entrega se los daré, me dicen que el Ex Juez Rauseo es fuerte candidato, y un nombre que no podemos olvidar y que tiene mucho que dar es el del Colega Braulio Jatar, a él se le debe no solo un reconocimiento sino su gesta gallardía y arrojo en la lucha por el pueblo Margariteño, sería un candidato de lujo, así lo veo** Otro que me merece un reconocimiento es Alfredito Díaz, el Gobernador que más peñonazos ha aguantado y sin embargo está allí, luchando por su pueblo y para su pueblo, sin menospreciar a nadie, y ¿Que es de la vida de Daniel Rodriguez ex dirigente copeyano?, la última referencia que me dieron de e´l, es que está viviendo en Alemania, otro que también se fue como exiliado político sin que nadie lo hubiese hecho, el Diputado Jhony Rahal, desde por allá le dispara al pobre Ingeniero Justiniano Mata, hijo del siempre nombrado Chente Mata, igual recuerdos para con personajes de la talla de Manuel Millán, Alejandro Millán Director de la Clínica El Espinal, Pastor Heydra, Magaly Bello de Ordaz, ex juez, Eudomar Millán, Juan José TV, y ¿que está haciendo Morelito el hijo del aspirante a Gobernador Morel? y ¿que es de la vida de Milka Oliveros, Teresa Sekatz, Lichito López, Kiko Encinas? les digo que todos están vivos, pero que hace falta que salgan y digan algo, en la próxima los seguiré nombrando

