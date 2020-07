Lou Williams, estrella de los Clippers, armó un escándalo al asistir a club de “strippers”

Cuando solo restan unos días para la esperada reanudación de la temporada de la NBA en la llamada “burbuja” de Orlando, Lou Williams desvió la atención al tomar una mala decisión, o por lo menos hacer una cosa buena que parece mala.

El valioso jugador de los Clippers de Los Ángeles, uno de los mejores encestadores de la liga, pidió permiso para abandonar la concentración de su equipo por razones personales. Luego se supo que se trataba del funeral del padre de un amigo suyo en Atlanta.

El problema fue que durante su viaje a la ciudad en la que creció, Wiliams hizo una escala en un club para caballeros llamado Magic City el jueves. La noticia se destapó el sábado y provocó críticas del público, incomodidad de su entrenador Doc Rivers y una investigación en curso de la NBA, que ha trabajado muy bien para protegerse del coronavirus en Orlando.

Fue el rapero Jack Harlow quien metió en problemas a su amigo Williams al publicar en su cuenta de Instagram una foto de ellos en el club. El “post” luego fue borrado.

Williams de todos modos iba a tener que someterse a una minicuarentena tras regresar al complejo de Disney World en Orlando, pero ahora la NBA podría extenderla de 4 a 10 días debido a las actividades irregulares del jugador.

El entrenador Rivers indicó el sábado que Williams ya está en Orlando y señaló que ver las fotos “fue algo que nosotros obviamente no disfrutamos ni nos gustó”.

Williams dio a entender el viernes, mediante un mensaje en Twitter, que su visita al club fue simplemente para cenar porque es su restaurante favorito. En teoría, el club no cuenta con entretenimiento por ahora debido a la pandemia. El sábado lo explicó en una entrevista.

Shannon Sharpe, exestrella de la NFL y comentarista de FOX Sports, lo respaldó al decir que la gente se confunde al pensar que Lou Williams visitó Magic City por ser un club de “strippers”.

Lou Williams left the bubble for a “family emergency”, made a quick stop at Magic City before hoping to return to the bubble. Y’all thought Lou went for the adult entertainment, but it’s the food, especially chicken wings, strips and catfish nuggets that’s a must.🤣🤣🤣😜😜😜

— shannon sharpe (@ShannonSharpe) July 26, 2020