JLo interrumpe transmisión de ESPN para celebrar el cumpleaños de Alex Rodríguez justo a la medianoche

Alex Rodríguez, comentarista de béisbol para ESPN, cumplió años mientras se encontraba trabajando en la transmisión del partido del domingo por la noche entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco.

Eran las 9:00 p.m. en Los Ángeles, donde se realizaba el juego, pero en la costa Este de Estados Unidos el reloj marcaba las 12:00 a.m., y con ello el famoso “ARod” cumplía 45 años.

En ese preciso momento, la transmisión mostró a Alex en el estudio de ESPN en Bristol, Connecticut -debido a la pandemia los comentaristas se encuentran trabajando de manera remota- mientras su prometida Jennifer López apareció con un pequeño grupo de personas que llevaban globos, una pancarta de “Happy Birthday” y pastel.

La sorpresa fue ver a “JLo” vestida absolutamente casual, con ropa holgada, muy lejos del glamour que le caracteriza. La estrella del espectáculo, que en ese momento se bajó la mascarilla facial, le dio un beso en la boca a Alex y luego se alejó del set televisivo.

Un rato después López publicó en sus redes sociales un video para celebrar el cumpleaños de su prometido, con imágenes del expelotero y de ambos como pareja.

You are on TV right now and I’m sitting here in the studio watching you and thinking about how I only want to be right here with you… pic.twitter.com/7D7mbVY8Rr

— jlo (@JLo) July 27, 2020