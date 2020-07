la pandemia no desacelera a seis meses de su declaratoria

El mundo contabiliza casi 16 millones de casos confirmados al nuevo coronavirus y lamenta el deceso de unas 640.000 personas a causa de la covid-19, sin que la pandemia muestre signos de desaceleración a escala global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), reseña Telesur.

En la conferencia de prensa correspondiente a este lunes, el director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, resaltó que la emergencia sanitaria mundial sigue un curso acelerado, cuando el próximo jueves se cumplen seis meses de su declaración como pandemia.

“Cuando declaré una emergencia de salud pública de interés internacional (…) había menos de 100 casos fuera de China, y ninguna muerte (…) En las últimas seis semanas, el número total de casos se ha duplicado aproximadamente”, fueron parte de las palabras de Tedros.

El especialista dio a conocer que convocará nuevamente al Comité de Emergencia a finales de esta semana para reevaluar la pandemia y recibir consejo en consecuencia, tal como está previsto en el Reglamento Sanitario Internacional.

Ghebreyesus también recordó que este martes se celebra el Día Mundial de la Hepatitis, enfermedad que, según sus palabras, afecta a 325 millones de personas en todo el mundo y cada año provoca el deceso de alrededor de 1.300.000 personas.

«As we mark 6 months since the declaration of the global health emergency, the #COVID19 pandemic is illustrating that health is not a reward for development, it’s the foundation of social, economic and political stability»-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 27, 2020