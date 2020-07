La temporada no lleva ni una semana y la MLB acaba de cancelar dos juegos por coronavirus

La temporada de Grandes Ligas comenzó el jueves pasado en medio de mucha incertidumbre sobre el riesgo de contagio de coronavirus y este lunes ya se cancelaron los primeros dos encuentros justo para evitar un rebrote.

Los juegos que estaban previstos para este lunes entre los Miami Marlins y Baltimore Orioles, así como el New York Yankees vs. Philadelphia Phillies, se han pospuesto para una fecha aún por definir, debido a que los de Florida reportaron 14 casos de coronavirus, de acuerdo a fuentes de ESPN.

El equipo de Miami permanece varado en un hotel en Filadelfia, mientras su personal es sometido a más pruebas.

Los Marlins jugaron ayer contra los Phillies y ese mismo día informaron sobre cuatro casos positivos de coronavirus, incluyendo al abridor. Hoy reportaron a ocho jugadores más y dos entrenadores, por lo que no podrán enfrentar a los Orioles.

Breaking: Eight more players and two Marlins coaches have tested positive for COVID-19, bringing the total of cases to at least 14 in recent days sources told @JeffPassan and @JesseRogersESPN.

The team’s home opener against the Orioles tonight has been canceled. pic.twitter.com/gPM3xnRERc

— SportsCenter (@SportsCenter) July 27, 2020