VIDEO: Pepe Reina festeja la permanencia en la Premier League con cerveza en mano y cantando la bamba

Que tu equipo se salve del descenso en la última jornada del torneo es algo para festejar y si tú fuiste el héroe que evitó varios goles en muchos encuentros distintos, también merece una celebración especial.

Tras el empate 1-1 contra el West Ham, el cual aseguró la permanencia del Aston Villa en la Premier League, Pepe Reina, arquero del equipo, armó su propia fiesta en los vestidores del club y se le vio tomando cerveza y cantando eufóricamente ‘La Bamba’.

El arquero campeón de mundo en 2010 con España, escribió en sus redes sociales sobre la permanencia en la máxima categoría de Inglaterra: “Trabajo + esfuerzo = recompensa. Después de una temporada difícil, qué mejor manera de terminar la competencia que dejar a este equipo donde se merece. Podemos gritar fuerte SOMOS UN EQUIPO DE PREMIER LEAGUE. Venga Aston Villa”.

𝙒𝙊𝙍𝙆 ➕ 𝙀𝙁𝙁𝙊𝙍𝙏 ➡️ 𝙍𝙀𝙒𝘼𝙍𝘿. After a difficult season, what a better way to end the competition than leaving this team where it deserves. 🗣We can scream loudly 👉🏻 WE ARE @premierleague TEAM 💪🏻 Come on @AVFCOfficial 💜 #AVFC #UTV pic.twitter.com/UUXBNaCU3e

— Pepe Reina (@PReina25) July 26, 2020