Mhoni Vidente: Horóscopo y predicciones del 28 de julio de 2020: algo terrible para EE.UU y México

Fuente: noticiasaldiayalahora

Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos las predicciones y los horóscopos este 28 de julio 2020.

ARIES

Has de intentar mejorar hoy tu ánimo, nativa de Aries. A diario, cuando te ocurre algo o estás preocupada te lo guardas para ti y no lo compartes. Te está pasando ahora.Tienes que buscar personas de tu confianza y explicarles lo que te tiene en vilo. Si no lo haces tu energía se resentirá.No es bueno callarse los problemas, te crea ansiedad y te baja las defensas. Así que ya estás buscando en quien descargar todo esto que te pesa dentro, querida Aries. Una persona que tiene mucho interés en ti está esperando a diario que le llames y le sugieras un encuentro o una salida.Tú no has captado ese deseo y precisamente no llamas por temor a la negativa o el rechazo. Sé valiente y no dejes pasar más días, contacta hoy.

TAURO

Ese camino que a diario se te hacía tan cuesta arriba y que te requería tanto esfuerzo, hoy toca a su fin, nativa de Tauro. Por fin verás la luz.Hubo momentos en que te parecía imposible alcanzar la meta, pero hoy estás a tocar de ella. Esa sensación de impotencia que tenías por no poder avanzar más deprisa y por no saber si a pesar de todo ibas a llegar, ha desaparecido.Ahora sabes que eres capaz de todo con tal de que te lo propongas. Hoy mejora un aspecto importante de tu personalidad, condescendiente Tauro.Cuando hables con alguien que no lleva la razón, no asientas, haz valer tus puntos de vista porque a veces eres tú quien está acertada. No se trata de discutir, sino de dialogar y de poner las cosas en su sitio.

GÉMINIS

Andas hoy un poco preocupada por el cariz que está tomando una relación con una persona a la que estás conociendo, desencantada Géminis. Te encuentras a diario con ciertas dificultades y no son por tu parte.No te amargues y anticípate en pedir tiempo y espacio. Hazlo tú antes de que lo haga él. Esto te dará cierta ventaja y podrás observar su reacción.Puede ser que descubras que la relación no te lleva a ninguna parte o puede que veas que tiene interés y que las dificultades son por otro tema. Si es este último caso y decides proseguir, háblale de un paso hacia una relación más formal.Hoy te pueden pedir colaboración en un proyecto, afortunada Géminis. Tu parte creativa es la que interesa. Dales ideas nuevas a diario y avanzarás a grandes pasos.

CÁNCER

Momento excelente para el amor, nativa de Cáncer, tan bueno que quizá te parecerá excesivo, porque pueden presentarse varias opciones u oportunidades y no saber cuál elegir.Tienes que correr el riesgo y ten en cuenta que a diario sólo has de hacer caso a tu voz interior. Para las Cáncer que estén ya en pareja, no hay que dejar que terceras personas se involucren en la relación, dando consejos o metiendo ideas retorcidas a diario en la cabeza de cualquiera de los dos.Si estás en esta situación, háblalo con alguna persona de tu entera confianza.Y si eres de las que siente que está entrando en la monotonía, hoy puedes tener la tentación de alejarte de la persona con quien compartes tu vida, medítalo bien y piensa también los motivos que te llevaron a aceptarle.

LEO

Tu carácter inquieto, impaciente Leo, te lleva a resolver las cosas por impulso, pero no debería ser siempre así. A diario es mejor que te tomes tu tiempo y no te precipites.Hoy te llegará una buena noticia pero para que se materialice tiene que pasar un tiempo. Tendrás que ejercitar la paciencia y te va a costar, no es lo tuyo, nativa de Leo, pero es necesario que lo hagas.También has de tener calma para decidir en un tema que te tiene preocupada. Eres una persona con recursos y con muchas habilidades.Explora en ellas a diario antes de caer en un estado depresivo, sobre todo, no dejes que esto afecte hoy a otros campos de tu vida. Sepáralo en compartimentos estanco, resuelve lo que te preocupa y disfruta de lo demás.

VIRGO

No estás en tu mejor momento económico, nativa de Virgo, y para acabarlo de arreglar es posible que hoy te surja un gasto con el que no contabas. Tómalo como un aviso para navegantes. A primero de mes no te excedas comprando a diario todos los caprichos que te vengan a la cabeza.No utilices este recurso para desestresarte. Organiza tus finanzas, previsora Virgo.Hazte un presupuesto ahora y a partir del primer día de agosto síguelo a rajatabla a diario. También aparta un poco de dinero para esos gastos imprevistos y no tendrás que sufrir como ahora.Tu pareja podría estar un poco cansada de tener que sufragar los gastos de vuestras salidas y de que siempre estés sin un céntimo. Procura solucionarlo o una cosa te puede influir negativamente en la otra.

LIBRA

No te dejes machacar hoy por alguien que no es santo de tu devoción, nativa de Libra. No permitas que a diario te esté diciendo que no haces bien las cosas y quiera imponerte como hay que hacerlas.Si se trata de tu jefe o de un superior, no te queda más remedio que apechugar pero si se trata de una persona de la que no dependes, dile claramente que sabes muy bien lo que tienes que hacer y cómo.Necesitas ampliar tu círculo social para conocer más gente, sociable Libra.Es la mejor forma de poder tirar adelante un proyecto muy importante que tienes entre manos y que resultaría fantástico si lo haces bien. En el terreno sentimental, cuida mucho a diario a tu amor, tiene dudas sobre tus sentimientos. Demuéstrale que le quieres.

ESCORPIÓN

Empieza a darte cuenta, despistada Escorpio, de qué es para ti lo más importante en la vida, porque parece que no lo tienes demasiado en cuenta a diario.Puedes haber recibido malos consejos y hoy tienes que abrir los ojos y ver que no todos los que te rodean tienen buen criterio o desean lo mejor para ti.Hay personas a las que no te conviene escuchar, influenciable Escorpio. Reflexiona y recuerda tus objetivos, luego déjate llevar por la vida, que siempre, de una forma u otra te muestra el camino a seguir.También recuerda hoy que todo objetivo requiere un esfuerzo a diario por tu parte. Nadie te va a regalar nada, pero el trabajo y la dedicación siempre son premiados, aunque la recompensa a veces tarde en llegar. Confía plenamente en las leyes del Universo.

SAGITARIO

Si hoy, nativa de Sagitario, te enteras de que una persona o una empresa importante te busca para que le asesores en una materia que tú dominas, recuerda que ésta ha sido tu meta a diario durante mucho tiempo.Si pasado el día de hoy todavía no se han puesto en contacto contigo, toma tú la iniciativa y haz una llamada. Te dará resultados positivos.Y luego pon toda la carne en el asador a diario para cumplir con tu cometido, no defraudes sus expectativas respecto a ti porque te pueden llegar muy buenas oportunidades a partir de esta colaboración.En el terreno amoroso, sin embargo, no atraviesas tan buen momento, preocupada Sagitario. Quisieras avanzar pero tu pareja no parece estar dispuesta. Necesita más tiempo. Dáselo, quizá seas tú quien después no quiera más compromiso.

CAPRICORNIO

Hoy parece que estás desbordada, nativa de Capricornio. No lo ves claro porque estás dolida y triste, pero lo cierto es que nunca es tarde para comenzar de nuevo. No importa la edad que tengas, la vida a diario te ofrece más oportunidades.Claro que anímicamente has de estar en forma porque de lo contrario no sabrás ni reconocerlas.Y ten en cuenta que no te las traen a domicilio como las pizzas, has de moverte y trabajar tu parte a diario para que la suerte te sonría. Si te ves baja de moral y no sabes cómo sobreponerte, querida Capricornio, pide ayuda a tus mejores amigas o amigos.Una buena idea es compartir con ellos las vacaciones. Empieza hoy mismo a pensar en ello y a determinar con qué gente te gustaría pasar el verano.

ACUARIO

Si hoy estás pensando en cambiarte de piso o de ciudad, nativa de Acuario, ten en cuenta que éste no es el momento. Espera a más adelante.Antes tienes que terminar algunas cosas que tienes empezadas donde estás actualmente, has de cerrar el capítulo. Tampoco es recomendable que lo hagas si este cambio que deseas a diario está provocado por un fracaso amoroso.No te servirá para olvidarte de lo sucedido. Organiza de cara al fin de semana próximo un encuentro, una barbacoa, una reunión o una cena. Invita hoy a esa persona que tú crees inalcanzable.Es la mejor manera de que te empiece a conocer y a valorarte más, decepcionada Acuario. Haz la lista hoy mismo y no dejes de llamarle, si hace falta insiste a diario para que no se comprometa con nadie.

PISCIS

Estás indecisa, extrañada Piscis, cuando deberías estar dando saltos de alegría. Tienes delante de ti una oportunidad de oro de ser feliz y tienes que darte cuenta de ello antes de que pase de largo, porque las cosas y las personas no esperan eternamente.Hay una persona que ocupa a diario tus pensamientos, que te ha llenado el estómago de mariposas y el corazón de emociones.¿Y todavía estás dudando? ¡Dile que sí hoy de una vez! Tal vez no sea una relación “para toda la vida” pero puede durar mucho y darte muchas satisfacciones a diario, desconfiada Piscis.Déjate llevar por la vida y por el amor. No te niegues a experimentar algo que a la larga será muy bueno para ti. Relájate, líbrate de la tensión y ¡vive el momento! El destino te lo está poniendo en bandeja.LAS PREDICCIONES:

Al mismo tiempo que el huracán Hanna toca tierra y avanza por territorio de EE.UU. ahora Mhoni Vidente hace una terrible predicción de la temporada de huracanes, que de cumplirse, sería devastadora para la gente que vive en el país comandado por Donald Trump y también para quienes viven en México, pues en medio del coronavirus, lo que menos necesitan esos países es otra mala noticia.

Mhoni Vidente estuvo como invitada en un programa para dar su predicción sobre la temporada de huracanes que comenzó ya con la llegada de Hannah a territorio estadounidense y lamentablemente no fueron buenas las noticias que dio, porque aseguró que esta temporada de tormentas sería catastrófica y bastante fuerte para la humanidad.

“Es el año del juicio, no del juicio final, pero lo que pase en este año y en 2021, va a quedar en la historia durante los próximos 100 años, vienen los peores huracanes, hay que tomar todas las previsiones…”, comenzó diciendo Mhoni Vidente sobre la temporada de huracanes.

Pero lo peor está por venir: “Viene un huracán, que se va a llamar como Alan o Martha… del Golfo, viene todo Puerto Rico, República Dominicana, parte a la mitad Cuba, entra por el golfo, casi categoría seis señores, no existe… entra a Florida, se viene hasta Texas, Nuevo Orleans y parte de Tamaulipas, que para la gente del norte eso está bien porque casi no llueve”, comentó Mhoni Vidente.

Y lo que más aterró de la predicción de Mhoni Vidente sobre ese huracán, fue la fuerza e intensidad de la categoría con la que se espera golpee territorio de EE.UU. y México: “Este huracán va a ser categoría seis, no existe y lo vamos a tener que inventar, viene siendo un año de muchos ciclones, muchos huracanes, que hay que tomar conciencia de lo que pudiera pasar, porque va a ser a finales de agosto, mediados de septiembre”, cerró con su fatal predicción.