ÚLTIMA HORA | EE.UU. sanciona a los exministros chavistas Luis Motta Dominguez y Eustiquio Lugo Gomez

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció nuevas medidas contras figruas claves del gobierno de Nicolás Maduro.

«Los antiguos ministros de Venezuela, Luis Alfredo Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez usaron sus poderosas posiciones para enriquecerse a sí mismos en lugar de al pueblo venezolano. Estoy designando a Motta y Lugo como no elegibles para ingresar a los EE.UU.», informó Pompeo en Twitter.

Former Minsters of Venezuela, Luis Alfredo Motta Dominguez and Eustiquio Jose Lugo Gomez used their powerful positions to enrich themselves rather than the Venezuelan people. I'm designating Motta and Lugo as ineligible for entry into the U.S.