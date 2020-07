Columna Alfredo Millán (30J)

Señores del Gobierno, a los pueblos hay que darles respuesta, no puede ser que apenas estén surtiendo gasolina, tres Estaciones en Margarita,¿ entonces,? ¿Qué pasó con la gasolina que queda en los tanques?, no podemos creer que toda se haya acabado, yo particularmente lo entiendo como una estrategia del Gobierno para obligar a la gente a que permanezca en casa, eso podría ser asi, pero ¿Qué les cuesta decirlo?.**Otra cosa que no logro entender, y es lo relacionado con las elecciones, unos dicen, los cuales son bastantes, que no van a votar, o sea, la mitad de los Adecos, la mitad de Primero Justicia y la mitad de Voluntad Popular, sin saber a cuanto ascienden Los Independientes, pero sin embargo existen las otras mitades de esos mismos partidos, que si están de acuerdo con ir a votar, ahora le sumamos los que están con Claudio Fermín, con Manuel Rosales, Con Didalco Bolivar, con Timoteo Zambrano, con Eduardo Fernandez, con COPEI, con ORA, con Falcón, con el MAS dividido y la mitad de los Independientes, además los partiditos que son unos cuantos ¿Entonces? ¿Quiénes ven más que los demás?, o ¿quienes son los que tienen la razón?; ahora veamos los argumentos que existen, unos dicen que ese Consejo Electoral es ILEGITIMO, otros que no garantiza la pulcritud del proceso, otros que es un fraude cantado, ahora en respuesta a eso y sin el ánimo de querer convencer a nadie, como Abogado en ejercicio me pregunto ¿Dónde está la ilegitimidad de esas autoridades?, ¡Ah! que no las nombró la Asamblea Nacional, sino que fueron seleccionadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ¿en vista de que la Asamblea existente estaba en Desacato? Recordemos, que el tal Desacato viene dado porque nunca quisieron los diputados en cabeza del Presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Allup, defenestrar a los tres Diputados de Amazonas, los cuales habían sido electos mediante Fraude Electoral comprobado y fueron Ratificados por Ramos Allup y los demás Diputados, habiendo sido decidida por el TSJ esa falta, así que nunca se enmendó o corrigió ese error y continuaron arrastrándolo, o sea, que habiendo el Maximo Tribunal del País, el cual también para la oposición política, es ILEGITIMO, porque fue escogido o nombrado antes de la culminación del año (o sea en Diciembre del 2018) cuando debería hacerse el 5 de Enero siguiente, por lo tanto la figura de Maikel Moreno, Calixto Ortega, Mendoza, Carrasquero y otros son catalogados como Usurpadores y sus actos acometidos son nulos, designado, como vengo diciendo, a los Cinco Miembros del Consejo Nacional Electoral, ese acto es Irríto, según los opinadores de la Oposición. Y es justamente aquí donde entra en función la interpretación correcta o no de las dos designaciones, a) la de los Magistrados del TSJ y b) la de los 5 miembros del CNE y por lo tanto eso no les proporciona garantía alguna a los votantes de Oposición, No Todos, para no ir a las Urnas electorales. Ahora yo me pregunto, ¿Entonces, como se podría derrotar a los candidato del Gobierno, si no van esos opositores al proceso electoral?, Indudablemente que la respuesta es obvia, ganarían los que si van y quienes son esos, la mayoría de los que forman parte del Gobierno o que comulgan con el y sus políticas y algunos que otros de la llamada, La Otra Oposición que si saldrían, Entonces, n o ir al proceso es buena jugada, a mi me parece que no, me parece que es un craso error. AHORA ,como si se podría ver como un Fraude total, la respuesta es mu sencilla y les voy a recomendar que se la busquen en una Obra de un Premio Nobel, José Saramago, “Ensayo Sobre La Lucidez”, donde el pueblo decide votar Nulo, lo que equivale a un no hacer absolutamente nada y tener que verse el Estado o Gobierno a declarar la Nulidad de las Elecciones, eso es otra cosa, pero en la medida en que un porcentaje acuda a las Urnas Electorales, le está dando validez al proceso, o sea, lo está convalidando; yo diría que de seguir manteniéndose eso opinión la cual respeto, pero no comparto, puede salir entonces mucha gente que nunca había propuesto su nombre, pero que son elegibles y hombres y mujeres con criterio, que con todo su permiso me permito nombrarlos, Dr KiKo Encinas, Dr Luis López Marcano, Dr Diomedes Potentini, Dr Eudomar Cedeño, Dr Victor Espinoza (médico); Dr Pedro Arévalo Semprúm, Dra Ana Luisa Gandica, Soc. Manuel Millán, Ing Marcos Caputo, Dr Rafael Tovar, Ing Nicola Penna, Dr Braulio Jatar; Dr José (cheo) Herrera; Dr Rafael Angel Velásquez, Dr Richard Fermín, Dr Antonio Fermín, Econ Morel Rodriguez y existen muchos más que pueden ayudar con su sapiencia y experiencia a este Isla.

