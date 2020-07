Eloy Morales cuenta las razones de su salida de Estelí: «Soy propenso al Covid-19»

Eloy Morales se ha ganado la simpatía de la fanaticada nicaragüense. Logró algo que parecía inimaginable: colocar contra la pared a los Dantos, pero no podrá estar en el juego decisivo. Su estado de salud no se lo permitió. El exestratega de Estelí relata que todo empezó el lunes cuando arribó a Managua. «Cuando jugamos en Managua el clima estaba caliente y nos metimos a los vestidores del Estadio Nacional, eso estaba helado y el cambio brusco de clima me afectó porque padezco de los bronquios», cuenta Morales desde su casa en Rivas.

Desde ese momento sintió que algo no andaba bien. «Soy hipertenso y en la noche tras el partido me dio calentura y en el juego no me sentía bien y me fui así en el bus y luego tomé dos Acetaminofen y dormí muy bien. En la mañana del martes me fui donde el médico y me remitió al laboratorio. Ahí me hicieron rayos x de los pulmones y PCR y todos los exámenes correspondientes. Luego me atendió la infectóloga. Regresé a las 1 de la tarde y me dijo que tenía muy bajas las plaquetas y estaba propenso al Covid-19, Dengue o Chikungunya. Ella me dijo: ‘es mejor prevenir que lamentar’ y me dio mi receta y bastante medicamentos. Por ese motivo decidí volver a casa porque no quería estresarme ni arriesgar mi vida», explicó.

Te puede interesar: Tren del Norte más cerca de entrar a la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua

Morales había tenido mareos y no iba ser fácil conducir hasta Rivas. Así que encontró a un chofer. «Cuando llegué a Rivas me sentía mareado, la muchacha que me tomó la placa me había recomendado que no me fuera solo. Arribé tipo 8:30 de la noche y tomé más medicamentos y me inyectaron. Gracias a Dios dormí bien y me siento bien».

El exjugador de la Selección Nacional y campeón en 2017 con Rivas conversó con la directiva del equipo. «El diagnóstico es que tengo bajas las plaquetas y soy propenso al Covid-19 y todo lo demás. Yo tomé la mejor decisión. Hablé con la directiva porque no quería que se me complicara la vida. Así que espero que pronto esté al cien por ciento otra vez», concluyó el candidato más fuerte a ser mánager del año.