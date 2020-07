Video: Ex futbolista universitario baleado tras incidente menor en bodega de Nueva York

Malachi Capers, ex jugador de fútbol universitario en SUNY Buffalo, recibió un balazo durante una pelea en una bodega en Queens (NYC).

La policía está buscando a Jeffrey Thurston como sospechoso de haber disparado, en uno de los últimos actos en la violencia armada desatada en la ciudad.

Thurston supuestamente comenzó a discutir con Malachi (20) después de tropezarse dentro del negocio “136 Deli & Grill” en Springfield Avenue el lunes, alrededor de las 5:30 p.m.

Supuestamente golpeó a Capers en la cara, sacó un arma y disparó cuando la pelea se derramó hasta la acera, según un video de vigilancia divulgado ayer por NYPD.

A Capers le dispararon una vez en el abdomen y seguía en estado crítico ayer la tarde, dijo el jefe policial Rodney Harrison en Twitter.

Capers jugó por última vez para Buffalo en 2018, según muestran las estadísticas, pero sigue inscrito en la universidad. ABC News informó que se estaba especializando en Psicología.

“Malachi fue un miembro muy querido de nuestra familia de fútbol durante su primer año en 2018 y ha seguido siendo amigo de muchos en nuestro programa, ya que continuó su educación en Buffalo State después de dejar el equipo debido a problemas de lesiones en curso”, dijo el entrenador Christian Ozolins, en un comunicado a una estación de noticias local de NBC News.

La semana pasada, un joven murió baleado a sangre fría dentro de otra bodega, en Staten Island.

