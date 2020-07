Ex gobernador demócrata anuncia que dos de los seis ejecutivos de CITGO, han sido enviados a sus casas.

REPORTE CONFIDENCIAL , Bill Richardson, quien estuvo en Venezuela la semana pasada, ha informado lo siguiente:

Nos alivia escuchar hoy que Gustavo Cárdenas y Jorge Toledo, dos de los # CITGO6, han sido liberados de prisión y se les ha otorgado arresto domiciliario en Venezuela. Este es un primer paso positivo e importante. Estamos agradecidos con el presidente Nicolás Maduro , y al vicepresidente Jorge Rodríguez por este gesto y por continuar participando en el diálogo productivo sobre los detenidos estadounidenses que comenzó a principios de este mes cuando el gobernador Bill Richardson y su equipo viajaron a Venezuela en una misión humanitaria privada.

We are relieved to hear today that Gustavo Cárdenas and Jorge Toledo, two of the #CITGO6, have been released from prison and granted house arrest in Venezuela. This is a positive and important first step.We are grateful to President Nicolás Maduro…