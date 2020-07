Mhoni Vidente: Horóscopo y predicciones del 30 de julio de 2020

Fuente: noticiasaldiayalahora

Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos las predicciones y los horóscopos este 30 de julio 2020.

ARIES

Tus preocupaciones de hoy, nativa de Aries, tienen su origen en que estás notando a diario que tu pareja está más fría y distanciada. Además no te cuenta qué le pasa pero para ti resulta evidente. Dale un poco de tiempo para que se aclare en sus ideas.No le presiones ni le pidas explicaciones por ahora. Si con el paso de los días sigue igual, ya actuarás como debas.Hoy prueba a dejarle más libre, no estés encima de él, ni para bien ni para mal. Céntrate en el trabajo que también te trae bastantes quebraderos de cabeza, cumplidora Aries.Tienes mucho y muy poco tiempo para hacerlo. No estás sola, pide ayuda a tus compañeros. Conocerás por su respuesta cómo es cada uno y descubrirás que hay alguien en tu entorno que merece que le valores más.

TAURO

Tienes en mente algo que te ilusiona mucho a diario, esperanzada Tauro, pero que no consigues alcanzar. Quizá es que no te has puesto realmente manos a la obra.Hoy mismo empieza a poner los medios para conseguirlo. Sabes cómo hacerlo.Así, de paso, se te quita de la cabeza esta obsesión que te ha entrado por una persona con quien saliste algún día y que te gusta mucho, pero parece que el interés no es compartido por su parte. Si lo piensas bien, querida Tauro, lo que te pasa es orgullo o amor propio, que te hace ser un poco obsesiva a diario.Te gustaría ser especial para él y no lo eres. Hoy piensa que tal vez es que sois muy distintos y que una relación así no te haría nunca feliz. Olvídale.

GEMINIS

Alguien te está haciendo dudar hoy, nativa de Géminis, sobre si has tomado una decisión acertada en tu vida profesional o laboral. No te preocupes porque seguramente sí que ha sido una buena decisión.No dejes que las dudas de otra persona te atormenten a diario. No te quedes quieta ante los obstáculos de la vida. O lucha por ellos o cambia de rumbo.Tienes la capacidad y el poder de hacerlo, emprendedora Géminis. Hoy analiza por qué te cuesta tanto tomar medidas. Tal vez una persona muy cercana te está haciendo “luz de gas”.Alguien por quien bebes los vientos y a quien haces todo tipo de parabienes a diario. No te merece, sencillamente. Corta inmediatamente y para siempre. No te aporta nada bueno. Hazlo cuanto antes mejor y en el futuro lo agradecerás.

CÁNCER

Hoy te ves desbordada, insegura Cáncer, y crees que no podrás superar los obstáculos que te pone la vida. Piensa que todos tenemos que enfrentarnos a problemas a diario. Además, tienes fuerza y recursos suficientes para salir adelante.Ponte a luchar por lo que quieres, empieza a moverte, nativa de Cáncer. Hoy mismo tienes que dar el primer paso.Tienes un amor que ocupa casi todos tus pensamientos a diario pero estás temerosa de lo que pueda comentar la gente. Es hora de empezar a disfrutar de la vida y olvidarte de quien murmura o te critica.Da el paso y verás como no es tan difícil como creías.

LEO

Si estás conociendo a una persona con la que a diario te llevas de maravilla y todo marcha sobre ruedas, apasionada Leo, no dejes que hoy la mente te traicione con el recuerdo de alguien que te dejó marchar.Le das vueltas y más vueltas sobre lo que pudo haber sido y no fue. Mira hacia adelante y hoy llama a esta persona del presente para salir y charlar.Convéncete de que en la vida hay muchas oportunidades y que no sabes nunca cuál es la buena hasta que lo descubres. Ahora tienes delante de ti una nueva oportunidad, nativa de Leo, descubre a esta persona, su esencia y sus valores.Es alguien con quien las cosas podrían acabar yendo muy en serio. Aprovecha este momento en que la vida te sonríe y agradece a diario al Universo lo bien que te trata.

VIRGO

Eres propensa a dejarte envolver a diario por fantasmas del pasado, querida Virgo. Y cuando esto ocurre te olvidas de vivir el presente. Ya sabes lo que tienes que hacer hoy, ¡invertir los términos! Ponerte a pensar en cosas que ya pasaron y cómo actuaste, si no es para aprender, no sirve de nada.Hoy estás especialmente nostálgica por un tema de este estilo. Incluso tu pareja hoy podría notarlo y no le va a sentar bien.Dedícate a diario a esta persona que te está demostrando su cariño y olvídate de los fantasmas, que para Halloween todavía falta mucho.Y, cuidadín con una persona que acabas de conocer, tiene bien merecida fama de aprovechada, se la ha ganado a pulso. Que no te manipule. No te confíes de buenas a primeras sólo porque las personas parecen simpáticas.

LIBRA

Estás pasando por un excelente momento laborar y todo gracias a que has dejado de lado la pereza y te has mostrado como una persona pro activa dentro de tus labores.

ESCORPIÓN

Hoy es un día inmejorable para firmar papeles, nativa de Escorpio. Si estás tramitando la compra de un piso, un coche, o si has pedido un préstamo, es el día apropiado para concretarlo.Por supuesto antes debes leer muy bien la letra pequeña y hablarlo con tu gente de confianza. Pero lo que firmes hoy llegará a buen puerto.En el terreno laboral, como tú eres de las que arrima el hombro a diario y con una rapidez increíble, piensas que todos hacen lo mismo, pero no.

SAGITARIO

Tus problemas, nativa de Sagitario, tienen su origen en que eres demasiado empática y demasiado altruista. A diario te afecta todo lo que te rodea y haces por los demás lo que no harías por ti misma. Esto es fantástico humanamente hablando, pero te produce agotamiento vital.Hoy hazte el propósito de salir a la calle con una sonrisa de oreja a oreja y perfectamente arreglada.Has de cuidar hoy un poco más tu imagen porque con tanto problema ajeno y tanto sufrimiento innecesario a diario te olvidas de lo básico: tú misma, querida Sagitario. Si te sientes agobiada por el trabajo pide ayuda al Universo, sinceramente y de forma directa.Te asombrará ver como responde positivamente. Anímate que tienes muchas cosas buenas que agradecer y mucha gente que te quiere, aunque tú te sientas sola ante el peligro.

CAPRICORNIO

Ve hoy con mucho cuidado, nativa de Capricornio, porque te quieren involucrar en una situación engorrosa que en el fondo ni te va ni te viene. Sólo sacarás complicaciones de este asunto.Niégate en redondo y toma distancia de quienes te están presionando a diario para que te metas en el tema. En estos asuntos siempre es mejor hacerte la loca y salir por la tangente.En cambio, a diario callas por no herir la sensibilidad de quienes quieres. Cuando tengas algo que decir a una persona y no sea precisamente agradable, busca la fórmula, las palabras para hacerlo, querida Capricornio, tú sabes cómo.

ACUARIO

Este es un día enérgico y de rápido movimiento. Estás proyectando tus propios deseos a los demás. No es el momento de lanzarse a grandes discusiones.Sería una buena idea reservar un tiempo en el que no pensarás en asuntos actuales.Estás sobrecargado de trabajo. Tendrás la oportunidad de ser más independiente financieramente, a través de un esfuerzo personal gratificante.

PISCIS

Estás completamente absorto en tus pensamientos y sueños. Tendrás la inspiración para progresar en tus planes. Los recuerdos resurgen.Si puedes ver todo lo que has avanzado, las dudas desaparecen. Piensa en el futuro.Un viaje de ida podría ser un factor determinante en la consecución de tus objetivos financieros para los próximos meses.