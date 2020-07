Rodilla en el suelo y con mascarilla: Kaepernick se une a Fauci y otros con prestigiado premio de Derechos Humanos

El Dr. Anthony Fauci y Colin Kaepernick, activista y exjugador de la NFL, encabezan a un grupo de destacados hombres y mujeres que serán laureados por la prestigiada organización Robert F. Kennedy Human Rights con el premio ‘Ripple of Hope’ 2020 gracias a su labor humanitaria.

Además de Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y Kaepernick, quien se ha convertido en un emblema contra la brutalidad policiaca e injusticia racial, serán honrados Dolores Huerta, la histórica defensora de los derechos de los campesinos; Dan Schulman, presidente de PayPal, y Dan Springer, jefe ejecutivo de DocuSign.

Our 2020 Ripple of Hope laureates are leading the way on social change during extraordinarily challenging times. We’re honored to celebrate Dr. Anthony Fauci, Director of @NIAIDNews, @DoloresHuerta, @Kaepernick7, @Dan_Schulman of @PayPal, & @DanDSpringer of @Docusign. #RFKAwards pic.twitter.com/RiCrd07thv

